Знакомой дали 20000. Но на кой он нужен? Там же только в магазах партнёрах а это Эльдорадо, эпик и новая линия. В общем такое
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Додано: Чет 14 лип, 2022 13:05
Додано: Чет 14 лип, 2022 13:11
Этот лимит в ПУМБе на рассрочки, что вам сейчас дали, не имеет никакого отношения к кредитке.
У вас может не быть кредитки и будет отдельный лимит на рассрочки!
Это не шМонобанк.
И первый платёж у вас будет через месяц, а не в день оформления рассрочки.
Должно быть удобно!
Додано: Чет 14 лип, 2022 13:24
Re: ПУМБ
Ну как удобно - это ж пумба! Тут м.б. и "очень весело". Помню тут с рассрочками периодически возникали траблы - к примеру было что-то типа если купил у какого-то "партнера" что-либо на сумму от 1000 грн. рассрочка активировалась автоматом, а в случае ее досрочного погашения изначальная операция покупки приравнивалась к снятию нала и в случае если это была кредитка - то владелец вылетал из грейса и попадал на бабки. ИМХО по рассрочкам ПУМБа не самая прозрачная банка - и расслабляться тут не стоит ;(
Ну и перечень партнеров лично меня не впечатлил
Додано: Чет 14 лип, 2022 13:31
Несколько раз пользовался у ПУМБа оплатами частями, всё прозрачно и удобно было.
И не обязат. у партнёров. Как то сделал покупку кредиткой, прислали потом сообщение и предложили разбить данную покупку равными частями на 3 месяца, другую покупку на 6 мес.
Додано: Чет 14 лип, 2022 13:39
Re: ПУМБ
Уверены? Гляньте скрины - мне кажется вы ошибаетесь.
UPD. Ну да - конечно - на этом форуме картинку загрузить - роскошь. Короче если в сообщении ПУМБа о рассрочке есть надпись: "Рассрочка в магазинах партнерах", а в списке магазинов парнтеров который доступен тут таки по ссылке присутсвуют только эльдорадо, эпицентр и новая линия - как то мне не очень верится что рассрочка
Додано: Чет 14 лип, 2022 13:50
Re: ПУМБ
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