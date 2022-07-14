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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 181182183184

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ПУМБ 3.1 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 13:05

  Vorlon написав:Всем владельцам кредиток дали отдельный лимит "Сплачуйте частинами NEW" 5000 грн.?

Знакомой дали 20000. Но на кой он нужен? Там же только в магазах партнёрах а это Эльдорадо, эпик и новая линия. В общем такое :(
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 13:11

  Vorlon написав:Всем владельцам кредиток дали отдельный лимит "Сплачуйте частинами NEW" 5000 грн.?

Этот лимит в ПУМБе на рассрочки, что вам сейчас дали, не имеет никакого отношения к кредитке.
У вас может не быть кредитки и будет отдельный лимит на рассрочки!
Это не шМонобанк.

И первый платёж у вас будет через месяц, а не в день оформления рассрочки.
Должно быть удобно!
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 13:24

Re: ПУМБ

  idealstorm написав:Должно быть удобно!

Ну как удобно - это ж пумба! Тут м.б. и "очень весело". Помню тут с рассрочками периодически возникали траблы - к примеру было что-то типа если купил у какого-то "партнера" что-либо на сумму от 1000 грн. рассрочка активировалась автоматом, а в случае ее досрочного погашения изначальная операция покупки приравнивалась к снятию нала и в случае если это была кредитка - то владелец вылетал из грейса и попадал на бабки. ИМХО по рассрочкам ПУМБа не самая прозрачная банка - и расслабляться тут не стоит ;(
Ну и перечень партнеров лично меня не впечатлил
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 13:31

Несколько раз пользовался у ПУМБа оплатами частями, всё прозрачно и удобно было.
И не обязат. у партнёров. Как то сделал покупку кредиткой, прислали потом сообщение и предложили разбить данную покупку равными частями на 3 месяца, другую покупку на 6 мес.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 13:39

Re: ПУМБ

  Игорь Алексеевич написав:И не обязат. у партнёров.
Уверены? Гляньте скрины - мне кажется вы ошибаетесь.
UPD. Ну да - конечно - на этом форуме картинку загрузить - роскошь. Короче если в сообщении ПУМБа о рассрочке есть надпись: "Рассрочка в магазинах партнерах", а в списке магазинов парнтеров который доступен тут таки по ссылке присутсвуют только эльдорадо, эпицентр и новая линия - как то мне не очень верится что рассрочка
  Игорь Алексеевич написав:И не обязат. у партнёров.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 13:50

Re: ПУМБ

  Vorlon написав:Всем владельцам кредиток дали отдельный лимит "Сплачуйте частинами NEW" 5000 грн.?
Таким образом банк постепенно начинает возобновлять кредитование. Не всем такое предложение он предлагает.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 16:35

Re: ПУМБ

  WallNutPen написав:UPD. Ну да - конечно - на этом форуме картинку загрузить - роскошь. Короче если


https://imgbb.com/

після завантаження малюнку - вибирайте опцію BBCode full linked і копіюйте сюди 1 в 1
greenozon
 
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