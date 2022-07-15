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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:54
lel написав: Ferlakur написав:
Зеленая тропа вроде пока не рисует комис.
Вообще не находит. И шаблоны исчезли.
"Ведуться регламентні роботи".
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:19
Ferlakur написав: lel написав: Ferlakur написав:
Зеленая тропа вроде пока не рисует комис.
Вообще не находит. И шаблоны исчезли.
"Ведуться регламентні роботи".
После регламентных работ действительно пропали шаблоны и поиском не находит. RIP.
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Ferlakur
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- Повідомлень: 4278
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 267 раз.
- Подякували: 259 раз.
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- Профіль
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