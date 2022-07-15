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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 182183184185

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.1 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:54

  lel написав:
  Ferlakur написав:Зеленая тропа вроде пока не рисует комис.

Вообще не находит. И шаблоны исчезли.

"Ведуться регламентні роботи".
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:19

  Ferlakur написав:
  lel написав:
  Ferlakur написав:Зеленая тропа вроде пока не рисует комис.

Вообще не находит. И шаблоны исчезли.

"Ведуться регламентні роботи".

После регламентных работ действительно пропали шаблоны и поиском не находит. RIP.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4278
З нами з: 14.10.08
Подякував: 267 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 182183184185
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