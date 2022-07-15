RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 182183184185

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.1 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:54

  lel написав:
  Ferlakur написав:Зеленая тропа вроде пока не рисует комис.

Вообще не находит. И шаблоны исчезли.

"Ведуться регламентні роботи".
Ferlakur
 
Повідомлень: 4278
З нами з: 14.10.08
Подякував: 267 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:19

  Ferlakur написав:
  lel написав:
  Ferlakur написав:Зеленая тропа вроде пока не рисует комис.

Вообще не находит. И шаблоны исчезли.

"Ведуться регламентні роботи".

После регламентных работ действительно пропали шаблоны и поиском не находит. RIP.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4278
З нами з: 14.10.08
Подякував: 267 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:16

  Ferlakur написав:Зеленая тропа вроде пока не рисует комис.

Вообще не находит. И шаблоны исчезли.[/quote]
"Ведуться регламентні роботи".[/quote]
После регламентных работ действительно пропали шаблоны и поиском не находит. RIP.[/quote]
Скажи "НЕТ" блокировке счета,все как просили
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12923
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:20

Re: ПУМБ

  sens написав:Скажи "НЕТ" блокировке счета,все как просили

агаа, теперь хай Лумумба просто облизывается на гроши от #зеленелайно :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2696
З нами з: 05.05.21
Подякував: 162 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:23

налили больше грн. сегодня на кредитку :P
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5445
З нами з: 13.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:57

  Игорь Алексеевич написав:налили больше грн. сегодня на кредитку :P


отмечают что не олигарх :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4176
З нами з: 27.09.19
Подякував: 97 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:05

  cohan написав:
  Игорь Алексеевич написав:налили больше грн. сегодня на кредитку :P


отмечают что не олигарх :mrgreen:

Стимулюють потоки кешу. А далі ви знаєте.
klug
 
Повідомлень: 7108
З нами з: 18.08.14
Подякував: 304 раз.
Подякували: 981 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:40

Re: ПУМБ

Все шаблоны на месте,лимит по кредитке увеличили в два раза.
THB
 
Повідомлень: 787
З нами з: 22.07.16
Подякував: 145 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 182183184185
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, ramaz і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ідея Банк (274)
15.07.2022 20:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.