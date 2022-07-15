"Ведуться регламентні роботи".
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:54
Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:19
Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:16
Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:20
Re: ПУМБ
Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:57
Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:05
Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:40
Re: ПУМБ
Все шаблоны на месте,лимит по кредитке увеличили в два раза.
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