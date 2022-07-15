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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:54
lel написав: Ferlakur написав:
Зеленая тропа вроде пока не рисует комис.
Вообще не находит. И шаблоны исчезли.
"Ведуться регламентні роботи".
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:19
Ferlakur написав: lel написав: Ferlakur написав:
Зеленая тропа вроде пока не рисует комис.
Вообще не находит. И шаблоны исчезли.
"Ведуться регламентні роботи".
После регламентных работ действительно пропали шаблоны и поиском не находит. RIP.
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:16
Ferlakur написав:
Зеленая тропа вроде пока не рисует комис.
Вообще не находит. И шаблоны исчезли.[/quote]
"Ведуться регламентні роботи".[/quote]
После регламентных работ действительно пропали шаблоны и поиском не находит. RIP.[/quote]
Скажи "НЕТ" блокировке счета,все как просили
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sens
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:20
sens написав:
Скажи "НЕТ" блокировке счета,все как просили
агаа, теперь хай Лумумба просто облизывается на гроши от #зеленелайно
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:23
налили больше грн. сегодня на кредитку
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:05
Стимулюють потоки кешу. А далі ви знаєте.
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klug
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:40
Все шаблоны на месте,лимит по кредитке увеличили в два раза.
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THB
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 19:57
THB
Шаблоны в зеленом банке на бесплатное пополнение карт ПУМБа пропали...
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pfauter
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 20:06
pfauter написав:THB
Шаблоны в зеленом банке на бесплатное пополнение карт ПУМБа пропали...
Юнекс банк,отп банк,рада банк...
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sens
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