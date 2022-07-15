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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 183184185186

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.1 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 20:33

Re: ПУМБ

Історія з блокуваннями рахунків в ПУМБ отримала своє продовження.
Хочу поділитись своєю історією. Певна сума коштів останні 4 місяці зберігалися на моїх рахунках в банку ПУМБ. Вони перетікали з депозиту "Вільний" на "Ювілейний", потім знову на "Вільний", на короткий термін під 3%, потім переоформив під 6%, після підняття відсоткових ставок. В цьому місяці знімав частинами. На рахунку залишалася деяка сума коштів, частину з яких я планував використати на погашення боргу по кредитній карті за минулий місяць.

Несподівано для себе кілька днів тому з'ясував, що мої рахунки заблоковані без жодного інформування по електронній пошті, СМС.
По телефону у відділенні мені заявили, що порахували оборот по рахунках за 6 місяців!!!!
Це при тому, що останніх 4 місяці рахунок практично не поповнювався і кошти переміщувалися між депозитними рахунками через карту для виплат.

Що ніяк не в'яжеться з тим, що на цьому форумі писав представник банку. Цитую:

"З 1.07.2022 року банком контролюється внесення готівкових коштів на рахунки клієнтів на суму 400 тис. грн та вище протягом місяця"

В цьому місяці з мого рахунку не знімалась подібна сума коштів, і не клалась на рахунок.
Хотів би отримати детальне роз'яснення від банку
PSV
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 20:47

  Игорь Алексеевич написав:налили больше грн. сегодня на кредитку :P

Ну макс, похоже, 50К
Ещё не уперлись? :mrgreen:
Amethyst
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