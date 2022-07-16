Історія з блокуваннями рахунків в ПУМБ отримала своє продовження. Хочу поділитись своєю історією. Певна сума коштів останні 4 місяці зберігалися на моїх рахунках в банку ПУМБ. Вони перетікали з депозиту "Вільний" на "Ювілейний", потім знову на "Вільний", на короткий термін під 3%, потім переоформив під 6%, після підняття відсоткових ставок. В цьому місяці знімав частинами. На рахунку залишалася деяка сума коштів, частину з яких я планував використати на погашення боргу по кредитній карті за минулий місяць.
Несподівано для себе кілька днів тому з'ясував, що мої рахунки заблоковані без жодного інформування по електронній пошті, СМС. По телефону у відділенні мені заявили, що порахували оборот по рахунках за 6 місяців!!!! Це при тому, що останніх 4 місяці рахунок практично не поповнювався і кошти переміщувалися між депозитними рахунками через карту для виплат.
Що ніяк не в'яжеться з тим, що на цьому форумі писав представник банку. Цитую:
"З 1.07.2022 року банком контролюється внесення готівкових коштів на рахунки клієнтів на суму 400 тис. грн та вище протягом місяця"
В цьому місяці з мого рахунку не знімалась подібна сума коштів, і не клалась на рахунок. Хотів би отримати детальне роз'яснення від банку
PSV написав:Історія з блокуваннями рахунків в ПУМБ отримала своє продовження. Хочу поділитись своєю історією. Певна сума коштів останні 4 місяці зберігалися на моїх рахунках в банку ПУМБ. Вони перетікали з депозиту "Вільний" на "Ювілейний", потім знову на "Вільний", на короткий термін під 3%, потім переоформив під 6%, після підняття відсоткових ставок. В цьому місяці знімав частинами. На рахунку залишалася деяка сума коштів, частину з яких я планував використати на погашення боргу по кредитній карті за минулий місяць.
Несподівано для себе кілька днів тому з'ясував, що мої рахунки заблоковані без жодного інформування по електронній пошті, СМС. По телефону у відділенні мені заявили, що порахували оборот по рахунках за 6 місяців!!!! Це при тому, що останніх 4 місяці рахунок практично не поповнювався і кошти переміщувалися між депозитними рахунками через карту для виплат.
Що ніяк не в'яжеться з тим, що на цьому форумі писав представник банку. Цитую:
"З 1.07.2022 року банком контролюється внесення готівкових коштів на рахунки клієнтів на суму 400 тис. грн та вище протягом місяця"
В цьому місяці з мого рахунку не знімалась подібна сума коштів, і не клалась на рахунок. Хотів би отримати детальне роз'яснення від банку
А я предупреждал, что перекидку между своими счетами они тоже приравняли к внесению кэша через кассу и добавили в оборот, вот теперь несите доки из налоговой (там дают с 1.01.1998 по 31.12.2021 - берите сразу за весь период). А с кредиткой - это ее спецом заблокировали, чтобы вы попали на просрочку и поиметь с вас процент. Похоже это они себе такой доп. заработок придумали. А НБУ открестился - посылает в суд...