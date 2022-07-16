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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 183184185186 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.1 5 26 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 15% 4 2- Погане. Некомпетентне. 12% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 31% 8 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 12% 3 Всього голосів : 26 Додано: П'ят 15 лип, 2022 20:33 Re: ПУМБ Історія з блокуваннями рахунків в ПУМБ отримала своє продовження.

Хочу поділитись своєю історією. Певна сума коштів останні 4 місяці зберігалися на моїх рахунках в банку ПУМБ. Вони перетікали з депозиту "Вільний" на "Ювілейний", потім знову на "Вільний", на короткий термін під 3%, потім переоформив під 6%, після підняття відсоткових ставок. В цьому місяці знімав частинами. На рахунку залишалася деяка сума коштів, частину з яких я планував використати на погашення боргу по кредитній карті за минулий місяць.



Несподівано для себе кілька днів тому з'ясував, що мої рахунки заблоковані без жодного інформування по електронній пошті, СМС.

По телефону у відділенні мені заявили, що порахували оборот по рахунках за 6 місяців!!!!

Це при тому, що останніх 4 місяці рахунок практично не поповнювався і кошти переміщувалися між депозитними рахунками через карту для виплат.



Що ніяк не в'яжеться з тим, що на цьому форумі писав представник банку. Цитую:



"З 1.07.2022 року банком контролюється внесення готівкових коштів на рахунки клієнтів на суму 400 тис. грн та вище протягом місяця"



В цьому місяці з мого рахунку не знімалась подібна сума коштів, і не клалась на рахунок.

Хотів би отримати детальне роз'яснення від банку PSV

Повідомлень: 358 З нами з: 24.09.11 Подякував: 21 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лип, 2022 20:47 Игорь Алексеевич написав: налили больше грн. сегодня на кредитку налили больше грн. сегодня на кредитку

Ну макс, похоже, 50К

Ещё не уперлись? Ну макс, похоже, 50КЕщё не уперлись? Amethyst

Повідомлень: 2697 З нами з: 05.05.21 Подякував: 162 раз. Подякували: 493 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лип, 2022 09:06 PSV написав: Історія з блокуваннями рахунків в ПУМБ отримала своє продовження.

Хочу поділитись своєю історією. Певна сума коштів останні 4 місяці зберігалися на моїх рахунках в банку ПУМБ. Вони перетікали з депозиту "Вільний" на "Ювілейний", потім знову на "Вільний", на короткий термін під 3%, потім переоформив під 6%, після підняття відсоткових ставок. В цьому місяці знімав частинами. На рахунку залишалася деяка сума коштів, частину з яких я планував використати на погашення боргу по кредитній карті за минулий місяць.



Несподівано для себе кілька днів тому з'ясував, що мої рахунки заблоковані без жодного інформування по електронній пошті, СМС.

По телефону у відділенні мені заявили, що порахували оборот по рахунках за 6 місяців!!!!

Це при тому, що останніх 4 місяці рахунок практично не поповнювався і кошти переміщувалися між депозитними рахунками через карту для виплат.



Що ніяк не в'яжеться з тим, що на цьому форумі писав представник банку. Цитую:



"З 1.07.2022 року банком контролюється внесення готівкових коштів на рахунки клієнтів на суму 400 тис. грн та вище протягом місяця"



В цьому місяці з мого рахунку не знімалась подібна сума коштів, і не клалась на рахунок.

Хотів би отримати детальне роз'яснення від банку Історія з блокуваннями рахунків в ПУМБ отримала своє продовження.Хочу поділитись своєю історією. Певна сума коштів останні 4 місяці зберігалися на моїх рахунках в банку ПУМБ. Вони перетікали з депозиту "Вільний" на "Ювілейний", потім знову на "Вільний", на короткий термін під 3%, потім переоформив під 6%, після підняття відсоткових ставок. В цьому місяці знімав частинами. На рахунку залишалася деяка сума коштів, частину з яких я планував використати на погашення боргу по кредитній карті за минулий місяць.Несподівано для себе кілька днів тому з'ясував, що мої рахунки заблоковані без жодного інформування по електронній пошті, СМС.По телефону у відділенні мені заявили, що порахували оборот по рахунках за 6 місяців!!!!Це при тому, що останніх 4 місяці рахунок практично не поповнювався і кошти переміщувалися між депозитними рахунками через карту для виплат.Що ніяк не в'яжеться з тим, що на цьому форумі писав представник банку. Цитую:"З 1.07.2022 року банком контролюється внесення готівкових коштів на рахунки клієнтів на суму 400 тис. грн та вище протягом місяця"В цьому місяці з мого рахунку не знімалась подібна сума коштів, і не клалась на рахунок.Хотів би отримати детальне роз'яснення від банку

А я предупреждал, что перекидку между своими счетами они тоже приравняли к внесению кэша через кассу и добавили в оборот, вот теперь несите доки из налоговой (там дают с 1.01.1998 по 31.12.2021 - берите сразу за весь период). А с кредиткой - это ее спецом заблокировали, чтобы вы попали на просрочку и поиметь с вас процент. Похоже это они себе такой доп. заработок придумали. А НБУ открестился - посылает в суд... А я предупреждал, что перекидку между своими счетами они тоже приравняли к внесению кэша через кассу и добавили в оборот, вот теперь несите доки из налоговой (там дают с 1.01.1998 по 31.12.2021 - берите сразу за весь период). А с кредиткой - это ее спецом заблокировали, чтобы вы попали на просрочку и поиметь с вас процент. Похоже это они себе такой доп. заработок придумали. А НБУ открестился - посылает в суд... ol_zy

Повідомлень: 7400 З нами з: 20.01.15 Подякував: 446 раз. Подякували: 781 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лип, 2022 09:17 Так здесь представитель писал, что пересмотрели свою политику и решили 400тыс в мес. можно. Игорь Алексеевич Повідомлень: 5448 З нами з: 13.09.09 Подякував: 7 раз. Подякували: 606 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 183184185186 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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