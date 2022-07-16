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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 184185186187>

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ПУМБ 3.1 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 20:33

Re: ПУМБ

Історія з блокуваннями рахунків в ПУМБ отримала своє продовження.
Хочу поділитись своєю історією. Певна сума коштів останні 4 місяці зберігалися на моїх рахунках в банку ПУМБ. Вони перетікали з депозиту "Вільний" на "Ювілейний", потім знову на "Вільний", на короткий термін під 3%, потім переоформив під 6%, після підняття відсоткових ставок. В цьому місяці знімав частинами. На рахунку залишалася деяка сума коштів, частину з яких я планував використати на погашення боргу по кредитній карті за минулий місяць.

Несподівано для себе кілька днів тому з'ясував, що мої рахунки заблоковані без жодного інформування по електронній пошті, СМС.
По телефону у відділенні мені заявили, що порахували оборот по рахунках за 6 місяців!!!!
Це при тому, що останніх 4 місяці рахунок практично не поповнювався і кошти переміщувалися між депозитними рахунками через карту для виплат.

Що ніяк не в'яжеться з тим, що на цьому форумі писав представник банку. Цитую:

"З 1.07.2022 року банком контролюється внесення готівкових коштів на рахунки клієнтів на суму 400 тис. грн та вище протягом місяця"

В цьому місяці з мого рахунку не знімалась подібна сума коштів, і не клалась на рахунок.
Хотів би отримати детальне роз'яснення від банку
PSV
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 20:47

  Игорь Алексеевич написав:налили больше грн. сегодня на кредитку :P

Ну макс, похоже, 50К
Ещё не уперлись? :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 09:06

  PSV написав:Історія з блокуваннями рахунків в ПУМБ отримала своє продовження.
Хочу поділитись своєю історією. Певна сума коштів останні 4 місяці зберігалися на моїх рахунках в банку ПУМБ. Вони перетікали з депозиту "Вільний" на "Ювілейний", потім знову на "Вільний", на короткий термін під 3%, потім переоформив під 6%, після підняття відсоткових ставок. В цьому місяці знімав частинами. На рахунку залишалася деяка сума коштів, частину з яких я планував використати на погашення боргу по кредитній карті за минулий місяць.

Несподівано для себе кілька днів тому з'ясував, що мої рахунки заблоковані без жодного інформування по електронній пошті, СМС.
По телефону у відділенні мені заявили, що порахували оборот по рахунках за 6 місяців!!!!
Це при тому, що останніх 4 місяці рахунок практично не поповнювався і кошти переміщувалися між депозитними рахунками через карту для виплат.

Що ніяк не в'яжеться з тим, що на цьому форумі писав представник банку. Цитую:

"З 1.07.2022 року банком контролюється внесення готівкових коштів на рахунки клієнтів на суму 400 тис. грн та вище протягом місяця"

В цьому місяці з мого рахунку не знімалась подібна сума коштів, і не клалась на рахунок.
Хотів би отримати детальне роз'яснення від банку

А я предупреждал, что перекидку между своими счетами они тоже приравняли к внесению кэша через кассу и добавили в оборот, вот теперь несите доки из налоговой (там дают с 1.01.1998 по 31.12.2021 - берите сразу за весь период). А с кредиткой - это ее спецом заблокировали, чтобы вы попали на просрочку и поиметь с вас процент. Похоже это они себе такой доп. заработок придумали. А НБУ открестился - посылает в суд...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 09:17

Так здесь представитель писал, что пересмотрели свою политику и решили 400тыс в мес. можно.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 10:30

  Игорь Алексеевич написав:Так здесь представитель писал, что пересмотрели свою политику и решили 400тыс в мес. можно.

А также поведал, о чём беседовали отец Варлаам с Гришкой Самозванцем на литовской границе.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 11:30

Re: ПУМБ

  PUMB написав:Вітаємо! Платна страховка не обов'язкова. Це додатковий продукт, який підключається за бажанням клієнта, для захисту рахунка.

я вот заходил в пумб за картой в мае, потом в июле и разные менеджеры толдычат одно и тоже, без страховки мы карты не выдаем - то бишь получается у них уже целая система налажена, если я к примеру зайду после выходных и они опять будут требовать эту страховку, куда мне обращаться?

то есть из-за этих менеджеров я уже не пользуюсь вашим банком месяца 3
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 12:42

Я так розумію, стежинка вже не працює? Залишився тільки Необанк?
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 12:49

  Dimaa написав:Я так розумію, стежинка вже не працює? Залишився тільки Необанк?

Не працює.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 20:11

  PSV написав:І
"З 1.07.2022 року банком контролюється внесення готівкових коштів на рахунки клієнтів на суму 400 тис. грн та вище протягом місяця"

ПУМБ, ставте лічильник у додатку, буде зручно.
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 20:32

  novichok написав:
  PSV написав:І
"З 1.07.2022 року банком контролюється внесення готівкових коштів на рахунки клієнтів на суму 400 тис. грн та вище протягом місяця"

ПУМБ, ставте лічильник у додатку, буде зручно.


Это Вам выгодно, а банку выгодно пользоваться деньгами без процентов.
Хотя эту тему вроде уже полностью обсудили и многих устроило 400тыс на мес.
А сегодня клиент написал, что его глюкнули... :(
Значит, если клиент не обманывает нас, то представитель банка трепло получается здесь на форуме???
Увидим в понедельник ответ представителя ПУМБа
Игорь Алексеевич
 
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