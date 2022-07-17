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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 лип, 2022 21:42
Обнулив Вільний, депо закінчилися, залишилася кредитка з куцим лімітом та трохи доларів. Переселився у прозоріші(імхо) банки.
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novichok
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Додано: Нед 17 лип, 2022 03:29
novichok написав:
Обнулив Вільний, депо закінчилися, залишилася кредитка з куцим лімітом та трохи доларів. Переселився у прозоріші(імхо) банки.
Це які?
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vadlme
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Додано: Нед 17 лип, 2022 11:22
vadlme написав: novichok написав:
Обнулив Вільний, депо закінчилися, залишилася кредитка з куцим лімітом та трохи доларів. Переселився у прозоріші(імхо) банки.
Це які?
та будь-який інший, виходячи з того що ПУМБ робить
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