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Народні рейтинги: Банки,
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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 184185186187

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.1 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 21:42

Обнулив Вільний, депо закінчилися, залишилася кредитка з куцим лімітом та трохи доларів. Переселився у прозоріші(імхо) банки.
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 03:29

  novichok написав:Обнулив Вільний, депо закінчилися, залишилася кредитка з куцим лімітом та трохи доларів. Переселився у прозоріші(імхо) банки.

Це які? ;)
vadlme
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 11:22

  vadlme написав:
  novichok написав:Обнулив Вільний, депо закінчилися, залишилася кредитка з куцим лімітом та трохи доларів. Переселився у прозоріші(імхо) банки.

Це які? ;)
та будь-який інший, виходячи з того що ПУМБ робить
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