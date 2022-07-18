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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 185186187188>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.1 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 21:42

Обнулив Вільний, депо закінчилися, залишилася кредитка з куцим лімітом та трохи доларів. Переселився у прозоріші(імхо) банки.
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 03:29

  novichok написав:Обнулив Вільний, депо закінчилися, залишилася кредитка з куцим лімітом та трохи доларів. Переселився у прозоріші(імхо) банки.

Це які? ;)
vadlme
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 11:22

  vadlme написав:
  novichok написав:Обнулив Вільний, депо закінчилися, залишилася кредитка з куцим лімітом та трохи доларів. Переселився у прозоріші(імхо) банки.

Це які? ;)
та будь-який інший, виходячи з того що ПУМБ робить
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 10:50

PSV Вітаємо! Дали відповідь по Вашому питанню в особисті повідомлення.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 11:28

  PUMB написав:PSV Вітаємо! Дали відповідь по Вашому питанню в особисті повідомлення.

детальну чи загальну?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 11:44

Так всё таки 400 в мес. можно или 400тыс с 17 марта и до глюка в любой момент???
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 11:44

просто нет слов.Квест какой-то. Банк что не может нормально ответить по вопросу людям.Или они там на чемоданах уже как и медиа Ахметова
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 11:53

Re: ПУМБ

С минфина:

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Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 12:05

Здесь тоже представитель написал с 01.07.22р. можно 400тыс в мес.
Но видим по сообщению, что клиента глюкнули.
Может представ. банка обьяснит нам эту ситуацию или надо всё таки окончательно прощаться с банком?
Если с 17 марта и до окончания войны максимум 400 тыс. а дальше глюк, то это полный вынос всех клиентов своих сбережений, т.к. точные сроки окончания войны наверное знает только - БОГ
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 18 лип, 2022 12:19, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 12:13

Re: ПУМБ

Непонятно, что значит "блокування, які встановлені до 1 липня". Это если клиента поставили на счетчик до 1 июля, то счетчик так и продолжает тИкать?..
Ferlakur
 
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