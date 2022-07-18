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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 лип, 2022 21:42
Обнулив Вільний, депо закінчилися, залишилася кредитка з куцим лімітом та трохи доларів. Переселився у прозоріші(імхо) банки.
Додано: Нед 17 лип, 2022 03:29
Додано: Нед 17 лип, 2022 11:22
Додано: Пон 18 лип, 2022 10:50
PSV Вітаємо! Дали відповідь по Вашому питанню в особисті повідомлення.
Додано: Пон 18 лип, 2022 11:28
Додано: Пон 18 лип, 2022 11:44
Так всё таки 400 в мес. можно или 400тыс с 17 марта и до глюка в любой момент???
Додано: Пон 18 лип, 2022 11:44
просто нет слов.Квест какой-то. Банк что не может нормально ответить по вопросу людям.Или они там на чемоданах уже как и медиа Ахметова
Додано: Пон 18 лип, 2022 11:53
Re: ПУМБ
С минфина:
Додано: Пон 18 лип, 2022 12:05
Здесь тоже представитель написал с 01.07.22р. можно 400тыс в мес.
Но видим по сообщению, что клиента глюкнули.
Может представ. банка обьяснит нам эту ситуацию или надо всё таки окончательно прощаться с банком?
Если с 17 марта и до окончания войны максимум 400 тыс. а дальше глюк, то это полный вынос всех клиентов своих сбережений, т.к. точные сроки окончания войны наверное знает только - БОГ
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 18 лип, 2022 12:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 лип, 2022 12:13
Re: ПУМБ
Непонятно, что значит "блокування, які встановлені до 1 липня". Это если клиента поставили на счетчик до 1 июля, то счетчик так и продолжает тИкать?..
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