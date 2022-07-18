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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лип, 2022 12:19
Цирк просто....і цей банк ще взявся в останній час розповсюджувати свої дебетні картки...ЦЕ ЩОБ ПОБІЛЬШЕ КЛІЄНТІВ ОБМЕЖИТИ В КОРИСТУВАННІ ВЛАСНИМИ КОШТАМИ ???? НАБРАТИ КОШТІВ І БЛОКУВАТИ НА ЛІВО І НА ПРАВО ???
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