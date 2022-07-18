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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 185186187188

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.1 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 12:19

Re: ПУМБ

Цирк просто....і цей банк ще взявся в останній час розповсюджувати свої дебетні картки...ЦЕ ЩОБ ПОБІЛЬШЕ КЛІЄНТІВ ОБМЕЖИТИ В КОРИСТУВАННІ ВЛАСНИМИ КОШТАМИ ???? НАБРАТИ КОШТІВ І БЛОКУВАТИ НА ЛІВО І НА ПРАВО ???
-VICTOR-
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