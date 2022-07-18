RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 185186187188

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.1 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 12:19

Re: ПУМБ

Цирк просто....і цей банк ще взявся в останній час розповсюджувати свої дебетні картки...ЦЕ ЩОБ ПОБІЛЬШЕ КЛІЄНТІВ ОБМЕЖИТИ В КОРИСТУВАННІ ВЛАСНИМИ КОШТАМИ ???? НАБРАТИ КОШТІВ І БЛОКУВАТИ НА ЛІВО І НА ПРАВО ???
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7232
З нами з: 15.08.12
Подякував: 392 раз.
Подякували: 1306 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 13:19

Amethyst Клієнту надали вичерпну інформацію саме по його питанню.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2798
З нами з: 19.07.11
Подякував: 794 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 13:26

Игорь Алексеевич З урахуванням останніх змін в законодавстві, а також внутрішніх політик АТ «ПУМБ» аби протидіяти злочинним схемам із готівкою, банком контролюється внесення готівкових коштів на рахунки клієнтів, не тільки однією сумою у 400 тис. грн., а і внесенням готівкових коштів на рахунки клієнта кількома платежами, які у загальний сумі дорівнюють або перевищують 400 тис. грн. Даний накопичувалиний ліміт діяв на період дії воєнного стану.
Проте, з 1.07.2022 року ми спростили цю процедуру, тепер банком контролюється внесення готівкових коштів на рахунки клієнтів на суму 400 тис. грн та вище протягом місяця.
Варто відзначити, що блокування, які встановлені до 1 липня діють накопичувально до кінця військового стану.
Йдучи на зустріч клієнтам, ми максимально полегшили процедуру зняття обмежень операцій на рахунках. Для зняття лімітів, клієнтам необхідно звернутись до банка будь-яким зручним способом (електронною поштою, письмово, на гарячу лінію), отримати консультацію щодо документів, які необхідно надати до банку та направити необхідні документи, що підтверджують джерела походження коштів. У разі достатності наданих документів, банком буде знято ліміти з рахунку клієнта.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2798
З нами з: 19.07.11
Подякував: 794 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 13:39

  PUMB написав:Варто відзначити, що блокування, які встановлені до 1 липня діють накопичувально до кінця військового стану.

Що це значить? Можете пояснити на прикладі?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4282
З нами з: 14.10.08
Подякував: 267 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 14:14

PUMB,Какой-то набор слов,вы сами понимаете смысл этого предложения?
Востаннє редагувалось THB в Пон 18 лип, 2022 14:16, всього редагувалось 1 раз.
THB
 
Повідомлень: 788
З нами з: 22.07.16
Подякував: 145 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 14:15

Проте, з 1.07.2022 року ми спростили цю процедуру, тепер банком контролюється внесення готівкових коштів на рахунки клієнтів на суму 400 тис. грн та вище протягом місяця.
Варто відзначити, що блокування, які встановлені до 1 липня діють накопичувально до кінця військового стану.

Я понял так, кто по картам зюкал начиная с 17 марта, то тем лимит 400 тыс. до конца войны или глюк
А кто начал зюкать с 01.07. то лимит в месяц 400тыс.
Правильно???
Или шухер или палундра??
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5463
З нами з: 13.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 14:19

  Игорь Алексеевич написав:Я понял так, кто по картам зюкал начиная с 17 марта, то тем лимит 400 тыс. до конца войны или глюк
А кто начал зюкать с 01.07. то лимит в месяц 400тыс.
Правильно???

Как перевести "зюкал" на человеческий? Но даже не понимая значение данного слова - по вашей логике получается что если человек до 1 июля "зюкнул" хотя бы 1 грн. то у него уже накопительно все ведется до конца ВП - как-то не логично звучит. А чем тогда по вашему послабления с 1 июля? Или они только для полностью новых клиентов?
WallNutPen
 
Повідомлень: 623
З нами з: 08.06.20
Подякував: 16 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 14:23

Даний накопичувалиний ліміт діяв на період дії воєнного стану.
Проте, з 1.07.2022 року ми спростили цю процедуру, тепер банком контролюється внесення готівкових коштів на рахунки клієнтів на суму 400 тис. грн та вище протягом місяця.
Варто відзначити, що блокування, які встановлені до 1 липня діють накопичувально до кінця військового стану.

Можно здесь расшифровку дать от ваших радистов???
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5463
З нами з: 13.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 14:24

  Ferlakur написав:
  PUMB написав:Варто відзначити, що блокування, які встановлені до 1 липня діють накопичувально до кінця військового стану.

Що це значить? Можете пояснити на прикладі?


хе-хе, у меня так в Идее депозит мобильный попал: нельзя прервать самому в период военного стану, а в отделении тоже не могут - он на выходной попадает
:mrgreen:

как-то технарям надо запрос...

там чуть-чуть, могу представить что чувствует у кого 400+ зависло
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4192
З нами з: 27.09.19
Подякував: 97 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 14:30

  WallNutPen написав:
  Игорь Алексеевич написав:Я понял так, кто по картам зюкал начиная с 17 марта, то тем лимит 400 тыс. до конца войны или глюк
А кто начал зюкать с 01.07. то лимит в месяц 400тыс.
Правильно???

Как перевести "зюкал" на человеческий? Но даже не понимая значение данного слова - по вашей логике получается что если человек до 1 июля "зюкнул" хотя бы 1 грн. то у него уже накопительно все ведется до конца ВП - как-то не логично звучит. А чем тогда по вашему послабления с 1 июля? Или они только для полностью новых клиентов?


Зюкал - это у банка все операции по счёту. Даже если вам скучно и вы переводите одну и туже сумму с текущ.счета на депозит и обратно, то это включился счётчик.
Предположим пришли в отделение за советом к менедж. как 200 тыс положить на счёт а потом на депозит СВОБОДНЫй. Менедж. вам показала несколько раз и вы прийдя домой видите, что счёт блокирован и Вам надо идти к этому менедж., которая игралась вместе с Вами и нести ей доки происхождения не 200тыс, а уже 400тыс и более.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5463
З нами з: 13.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 185186187188
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], kostya77, PUMB, wolt450 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1880)
18.07.2022 15:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.