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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лип, 2022 12:19
Re: ПУМБ
Цирк просто....і цей банк ще взявся в останній час розповсюджувати свої дебетні картки...ЦЕ ЩОБ ПОБІЛЬШЕ КЛІЄНТІВ ОБМЕЖИТИ В КОРИСТУВАННІ ВЛАСНИМИ КОШТАМИ ???? НАБРАТИ КОШТІВ І БЛОКУВАТИ НА ЛІВО І НА ПРАВО ???
Додано: Пон 18 лип, 2022 13:26
Игорь Алексеевич З урахуванням останніх змін в законодавстві, а також внутрішніх політик АТ «ПУМБ» аби протидіяти злочинним схемам із готівкою, банком контролюється внесення готівкових коштів на рахунки клієнтів, не тільки однією сумою у 400 тис. грн., а і внесенням готівкових коштів на рахунки клієнта кількома платежами, які у загальний сумі дорівнюють або перевищують 400 тис. грн. Даний накопичувалиний ліміт діяв на період дії воєнного стану.
Проте, з 1.07.2022 року ми спростили цю процедуру, тепер банком контролюється внесення готівкових коштів на рахунки клієнтів на суму 400 тис. грн та вище протягом місяця.
Варто відзначити, що блокування, які встановлені до 1 липня діють накопичувально до кінця військового стану.
Йдучи на зустріч клієнтам, ми максимально полегшили процедуру зняття обмежень операцій на рахунках. Для зняття лімітів, клієнтам необхідно звернутись до банка будь-яким зручним способом (електронною поштою, письмово, на гарячу лінію), отримати консультацію щодо документів, які необхідно надати до банку та направити необхідні документи, що підтверджують джерела походження коштів. У разі достатності наданих документів, банком буде знято ліміти з рахунку клієнта.
Додано: Пон 18 лип, 2022 13:39
Додано: Пон 18 лип, 2022 14:14
PUMB,Какой-то набор слов,вы сами понимаете смысл этого предложения?
Востаннє редагувалось THB в Пон 18 лип, 2022 14:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 лип, 2022 14:15
Проте, з 1.07.2022 року ми спростили цю процедуру, тепер банком контролюється внесення готівкових коштів на рахунки клієнтів на суму 400 тис. грн та вище протягом місяця.
Варто відзначити, що блокування, які встановлені до 1 липня діють накопичувально до кінця військового стану.
Я понял так, кто по картам зюкал начиная с 17 марта, то тем лимит 400 тыс. до конца войны или глюк
А кто начал зюкать с 01.07. то лимит в месяц 400тыс.
Правильно???
Или шухер или палундра??
Додано: Пон 18 лип, 2022 14:19
Как перевести "зюкал" на человеческий? Но даже не понимая значение данного слова - по вашей логике получается что если человек до 1 июля "зюкнул" хотя бы 1 грн. то у него уже накопительно все ведется до конца ВП - как-то не логично звучит. А чем тогда по вашему послабления с 1 июля? Или они только для полностью новых клиентов?
Додано: Пон 18 лип, 2022 14:23
Даний накопичувалиний ліміт діяв на період дії воєнного стану.
Проте, з 1.07.2022 року ми спростили цю процедуру, тепер банком контролюється внесення готівкових коштів на рахунки клієнтів на суму 400 тис. грн та вище протягом місяця.
Варто відзначити, що блокування, які встановлені до 1 липня діють накопичувально до кінця військового стану.
Можно здесь расшифровку дать от ваших радистов???
Додано: Пон 18 лип, 2022 14:24
хе-хе, у меня так в Идее депозит мобильный попал: нельзя прервать самому в период военного стану, а в отделении тоже не могут - он на выходной попадает
как-то технарям надо запрос...
там чуть-чуть, могу представить что чувствует у кого 400+ зависло
Додано: Пон 18 лип, 2022 14:30
Зюкал - это у банка все операции по счёту. Даже если вам скучно и вы переводите одну и туже сумму с текущ.счета на депозит и обратно, то это включился счётчик.
Предположим пришли в отделение за советом к менедж. как 200 тыс положить на счёт а потом на депозит СВОБОДНЫй. Менедж. вам показала несколько раз и вы прийдя домой видите, что счёт блокирован и Вам надо идти к этому менедж., которая игралась вместе с Вами и нести ей доки происхождения не 200тыс, а уже 400тыс и более.
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