RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 187188189190>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.1 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 14:39

Еще раз представитель ПУМБа можно конкретней???
Чем отличается 400тыс с 17 марта до окончания военного времени???
И чем отличается 400тыс с 01.07. до окончания военного положения???
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5466
З нами з: 13.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 14:40

Ferlakur Якщо Ви до 01.07.2022 внесли 200 тис., а протягом липня - ще 210 тис., то блокування рахунку через перевищення ліміту в 400 тис. не буде.
Тепер ліміт в 400 тис. діє на календарний місяць, а не на весь період військового стану.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2802
З нами з: 19.07.11
Подякував: 794 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 14:42

Игорь Алексеевич До 01.07.2022 ліміт в 400 тис. діяв на на період військового стану. Тепер - лише на місяць. Тобто, Ви кожного місяця можете вносити суми до 400 тис. без необхідності підтвердження джерела походження коштів.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2802
З нами з: 19.07.11
Подякував: 794 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 14:45

  PUMB написав:Ferlakur Якщо Ви до 01.07.2022 внесли 200 тис., а протягом липня - ще 210 тис., то блокування рахунку через перевищення ліміту в 400 тис. не буде.
Тепер ліміт в 400 тис. діє на календарний місяць, а не на весь період військового стану.


Это более понятно, чем то, что писали Ваши радисты в банке.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5466
З нами з: 13.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 14:48

  PUMB написав:Игорь Алексеевич До 01.07.2022 ліміт в 400 тис. діяв на на період військового стану. Тепер - лише на місяць. Тобто, Ви кожного місяця можете вносити суми до 400 тис. без необхідності підтвердження джерела походження коштів.


Спасибо.
Это все и так поняли ещё раньше. и тема была закрыта
То что было написано выше сегодня, то эту расшифровку сам Штирлиц бы не понял))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5466
З нами з: 13.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 14:51

Re: ПУМБ

Короче, хороший был банк до 2012 года. Потом исправился чуток на коммуналке и то сытные шаблоны так и не заработали. Теперь же играют в наперстки и загадывают квесты.
Пусть пыль уляжется, потом будем сотрудничать, возможно.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 333
З нами з: 31.07.19
Подякував: 231 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 14:53

  PUMB написав:Ferlakur Якщо Ви до 01.07.2022 внесли 200 тис., а протягом липня - ще 210 тис., то блокування рахунку через перевищення ліміту в 400 тис. не буде.
Тепер ліміт в 400 тис. діє на календарний місяць, а не на весь період військового стану.

Дякую, це з'ясували.
Тепер хотілося б розібратись, якї саме операції враховуються у накопичувальному ліміті.
Розглянемо приклад. Протягом липня клієнт зробив наступні операції:

- вніс на свій картковий рахунок готівку в сумі 50 000 грн.
- з карткового рахунку поповнив депозит "Вільний" на суму 50 000 грн.
- зробив переказ за реквізитами рахунку з іншого банку на картковий рахунок у ПУМБі на суму 100 000 грн.
- переказав з картки іншого банку за допомогою стороннього сервісу за номером картки на картку ПУМБ 30 000 грн.
- зняв з депозиту "Вільний" на свій картковий рахунок суму 70 000 грн.

Питання: яку суму з "накопичувального ліміту" він використав у липні?

Варіанти відповідей:
а - 50 000 грн;
б - 80 000 грн;
в - 180 000 грн;
г - 250 000 грн;
ґ - ваш варіант.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4283
З нами з: 14.10.08
Подякував: 268 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 15:36

Ferlakur Даний накопичувальний ліміт діє лише на внесення готівки через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані заяви на переказ готівки на рахунки. Відповідно, враховуються лише ті внесення, що підпадають під ці категорії.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2802
З нами з: 19.07.11
Подякував: 794 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 15:52

  PUMB написав:Ferlakur Даний накопичувальний ліміт діє лише на внесення готівки через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані заяви на переказ готівки на рахунки. Відповідно, враховуються лише ті внесення, що підпадають під ці категорії.

В таком случае совсем не понятно почему был заблокирован PSV - viewtopic.php?p=5459473#p5459473
Я понимаю что вы ему что-то написали в личку. Но для всех остальных формучан его ситуация выглядит так - он 4 месяца перебрасывал деньги между собственными вкладными и карточными счетами. Налички в объемах 400000 не вносил. Наступило 1 июля - часть суммы он снял налом - а дальше хотя по вашим словам должен был применяться новый лимит в рамках месяца его вдруг заблокировали. Как-то все не вяжется с вашими словами. Не лучше ли было бы объяснить всем что в его действиях было не так чтобы другие не повторяли его ошибки?
WallNutPen
 
Повідомлень: 626
З нами з: 08.06.20
Подякував: 16 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 15:58

  WallNutPen написав:
  PUMB написав:Ferlakur Даний накопичувальний ліміт діє лише на внесення готівки через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані заяви на переказ готівки на рахунки. Відповідно, враховуються лише ті внесення, що підпадають під ці категорії.

В таком случае совсем не понятно почему был заблокирован PSV - viewtopic.php?p=5459473#p5459473
Я понимаю что вы ему что-то написали в личку. Но для всех остальных формучан его ситуация выглядит так - он 4 месяца перебрасывал деньги между собственными вкладными и карточными счетами. Налички в объемах 400000 не вносил. Наступило 1 июля - часть суммы он снял налом - а дальше хотя по вашим словам должен был применяться новый лимит в рамках месяца его вдруг заблокировали. Как-то все не вяжется с вашими словами. Не лучше ли было бы объяснить всем что в его действиях было не так чтобы другие не повторяли его ошибки?

Правильнее чтобы сам PSV это сделал
lara_08
 
Повідомлень: 253
З нами з: 05.05.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 187188189190>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: candidat, dragonuaix, Ferlakur, klug, larnic, pfauter і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (128)
18.07.2022 17:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.