Еще раз представитель ПУМБа можно конкретней???
Чем отличается 400тыс с 17 марта до окончания военного времени???
И чем отличается 400тыс с 01.07. до окончания военного положения???
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Додано: Пон 18 лип, 2022 14:39
Еще раз представитель ПУМБа можно конкретней???
Чем отличается 400тыс с 17 марта до окончания военного времени???
И чем отличается 400тыс с 01.07. до окончания военного положения???
Додано: Пон 18 лип, 2022 14:40
Ferlakur Якщо Ви до 01.07.2022 внесли 200 тис., а протягом липня - ще 210 тис., то блокування рахунку через перевищення ліміту в 400 тис. не буде.
Тепер ліміт в 400 тис. діє на календарний місяць, а не на весь період військового стану.
Додано: Пон 18 лип, 2022 14:42
Игорь Алексеевич До 01.07.2022 ліміт в 400 тис. діяв на на період військового стану. Тепер - лише на місяць. Тобто, Ви кожного місяця можете вносити суми до 400 тис. без необхідності підтвердження джерела походження коштів.
Додано: Пон 18 лип, 2022 14:45
Это более понятно, чем то, что писали Ваши радисты в банке.
Додано: Пон 18 лип, 2022 14:48
Спасибо.
Это все и так поняли ещё раньше. и тема была закрыта
То что было написано выше сегодня, то эту расшифровку сам Штирлиц бы не понял))
Додано: Пон 18 лип, 2022 14:51
Re: ПУМБ
Короче, хороший был банк до 2012 года. Потом исправился чуток на коммуналке и то сытные шаблоны так и не заработали. Теперь же играют в наперстки и загадывают квесты.
Пусть пыль уляжется, потом будем сотрудничать, возможно.
Додано: Пон 18 лип, 2022 14:53
Дякую, це з'ясували.
Тепер хотілося б розібратись, якї саме операції враховуються у накопичувальному ліміті.
Розглянемо приклад. Протягом липня клієнт зробив наступні операції:
- вніс на свій картковий рахунок готівку в сумі 50 000 грн.
- з карткового рахунку поповнив депозит "Вільний" на суму 50 000 грн.
- зробив переказ за реквізитами рахунку з іншого банку на картковий рахунок у ПУМБі на суму 100 000 грн.
- переказав з картки іншого банку за допомогою стороннього сервісу за номером картки на картку ПУМБ 30 000 грн.
- зняв з депозиту "Вільний" на свій картковий рахунок суму 70 000 грн.
Питання: яку суму з "накопичувального ліміту" він використав у липні?
Варіанти відповідей:
а - 50 000 грн;
б - 80 000 грн;
в - 180 000 грн;
г - 250 000 грн;
ґ - ваш варіант.
Додано: Пон 18 лип, 2022 15:36
Ferlakur Даний накопичувальний ліміт діє лише на внесення готівки через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані заяви на переказ готівки на рахунки. Відповідно, враховуються лише ті внесення, що підпадають під ці категорії.
Додано: Пон 18 лип, 2022 15:52
В таком случае совсем не понятно почему был заблокирован PSV - viewtopic.php?p=5459473#p5459473
Я понимаю что вы ему что-то написали в личку. Но для всех остальных формучан его ситуация выглядит так - он 4 месяца перебрасывал деньги между собственными вкладными и карточными счетами. Налички в объемах 400000 не вносил. Наступило 1 июля - часть суммы он снял налом - а дальше хотя по вашим словам должен был применяться новый лимит в рамках месяца его вдруг заблокировали. Как-то все не вяжется с вашими словами. Не лучше ли было бы объяснить всем что в его действиях было не так чтобы другие не повторяли его ошибки?
Додано: Пон 18 лип, 2022 15:58
Правильнее чтобы сам PSV это сделал
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