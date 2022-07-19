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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лип, 2022 16:10
WallNutPen У клієнта також були надходження через касу та ПТКС, які перевищували ліміт.
Додано: Вів 19 лип, 2022 00:01
Додано: Вів 19 лип, 2022 01:14
Re: ПУМБ
А виртуалку открутую онлайн можно онлайн и закрыть?
Додано: Вів 19 лип, 2022 07:42
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