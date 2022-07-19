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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 187188189190

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.1 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 16:10

WallNutPen У клієнта також були надходження через касу та ПТКС, які перевищували ліміт.
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 2802
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 00:01

ПУМБ изменил политику карточного коммерческого курса. Теперь он не единый.
Зображення
Так что теперь при отмене (даже технической) покупки в зарубежном магазине попадаем на потери почти 500 грн с каждых 100$
Blister
 
Повідомлень: 734
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 01:14

Re: ПУМБ

А виртуалку открутую онлайн можно онлайн и закрыть?
Alexey_k9
 
Повідомлень: 174
З нами з: 06.08.15
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Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 07:42

  Alexey_k9 написав:А виртуалку открутую онлайн можно онлайн и закрыть?

Только открыть - закрыть в отделении.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1123
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ПУМБ (1894)
19.07.2022 08:42
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