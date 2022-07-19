Сегодня весь день пытался пополнить свою кредитку ПУМБ через Приват24. Там же нет комиссии за пополнение, в отличие от терминала Привата. А вместо пополнения большой болт! "Операция недоступна". Получается уже всё, дорожка накрылась медным тазом? И где же теперь пополнять карту без комиссии, особенно в прифронтовых городах, где закрылись все отделения ПУМБ и не работает ни один родной терминал?
yuri_m написав:Сегодня весь день пытался пополнить свою кредитку ПУМБ через Приват24. Там же нет комиссии за пополнение, в отличие от терминала Привата. А вместо пополнения большой болт! "Операция недоступна". Получается уже всё, дорожка накрылась медным тазом? И где же теперь пополнять карту без комиссии, особенно в прифронтовых городах, где закрылись все отделения ПУМБ и не работает ни один родной терминал?