ПУМБ
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лип, 2022 16:10
WallNutPen У клієнта також були надходження через касу та ПТКС, які перевищували ліміт.
PUMB
Представник банку
Повідомлень: 2803
З нами з: 19.07.11
Подякував: 794 раз.
Подякували: 184 раз.
Профіль
Додано: Вів 19 лип, 2022 00:01
ПУМБ изменил политику карточного коммерческого курса. Теперь он не единый.
Так что теперь при отмене (даже технической) покупки в зарубежном магазине попадаем на потери почти 500 грн с каждых 100$
Blister
Повідомлень: 734
З нами з: 06.07.11
Подякував: 96 раз.
Подякували: 140 раз.
Профіль
Додано: Вів 19 лип, 2022 01:14
А виртуалку открутую онлайн можно онлайн и закрыть?
Alexey_k9
Повідомлень: 174
З нами з: 06.08.15
Подякував: 9 раз.
Подякували: 5 раз.
Профіль
Додано: Вів 19 лип, 2022 07:42
Alexey_k9 написав:
А виртуалку открутую онлайн можно онлайн и закрыть?
Только открыть - закрыть в отделении.
lloydbanksua
Повідомлень: 1123
З нами з: 22.04.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 114 раз.
Профіль
Додано: Вів 19 лип, 2022 09:35
Alexey_k9 Вітаємо! Закриття можливе тільки через відділення.
PUMB
Представник банку
Повідомлень: 2803
З нами з: 19.07.11
Подякував: 794 раз.
Подякували: 184 раз.
Профіль
Додано: Вів 19 лип, 2022 18:48
Сегодня весь день пытался пополнить свою кредитку ПУМБ через Приват24. Там же нет комиссии за пополнение, в отличие от терминала Привата. А вместо пополнения большой болт! "Операция недоступна". Получается уже всё, дорожка накрылась медным тазом? И где же теперь пополнять карту без комиссии, особенно в прифронтовых городах, где закрылись все отделения ПУМБ и не работает ни один родной терминал?
yuri_m
Повідомлень: 1088
З нами з: 25.11.08
Подякував: 90 раз.
Подякували: 817 раз.
Профіль
1
2
Додано: Вів 19 лип, 2022 19:08
yuri_m написав:
Сегодня весь день пытался пополнить свою кредитку ПУМБ через Приват24. Там же нет комиссии за пополнение, в отличие от терминала Привата. А вместо пополнения большой болт! "Операция недоступна". Получается уже всё, дорожка накрылась медным тазом? И где же теперь пополнять карту без комиссии, особенно в прифронтовых городах, где закрылись все отделения ПУМБ и не работает ни один родной терминал?
Через моно
Игорь Алексеевич
Повідомлень: 5471
З нами з: 13.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 608 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 19 лип, 2022 19:12
Игорь Алексеевич написав:
Через моно
Совет из серии "Поедь в другой город и там пополни через терминал". У меня нет карты Моно. Да и Моно тоже надо сначала пополнить. Опять возвращаемся на исходную.
yuri_m
Повідомлень: 1088
З нами з: 25.11.08
Подякував: 90 раз.
Подякували: 817 раз.
Профіль
1
2
Додано: Вів 19 лип, 2022 19:15
yuri_m написав: Игорь Алексеевич написав:
Через моно
Совет из серии "Поедь в другой город и там пополни через терминал". У меня нет карты Моно.
Моно белая вертуалка. ЕЕ могут пополнить ваши близкие, а вы им киньте свои на приват
Игорь Алексеевич
Повідомлень: 5471
З нами з: 13.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 608 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 19 лип, 2022 19:27
yuri_m написав:
И где же теперь пополнять карту без комиссии, особенно в прифронтовых городах, где закрылись все отделения ПУМБ и не работает ни один родной терминал?
PUMB написав:
Платіж можна провести без комісії в мережі ПТКС наступних партнерів: EasyPay, Ibox, Sistema, City24, Globalmoney.
City24 є ледь не у кожному АБТ, а EasyPay під ним.
klug
Повідомлень: 7118
З нами з: 18.08.14
Подякував: 304 раз.
Подякували: 983 раз.
Профіль
2
+ Додати тему
Відповісти на тему