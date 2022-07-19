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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 188189190191>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.1 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 16:10

WallNutPen У клієнта також були надходження через касу та ПТКС, які перевищували ліміт.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 00:01

ПУМБ изменил политику карточного коммерческого курса. Теперь он не единый.
Зображення
Так что теперь при отмене (даже технической) покупки в зарубежном магазине попадаем на потери почти 500 грн с каждых 100$
Blister
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 01:14

Re: ПУМБ

А виртуалку открутую онлайн можно онлайн и закрыть?
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 07:42

  Alexey_k9 написав:А виртуалку открутую онлайн можно онлайн и закрыть?

Только открыть - закрыть в отделении.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 09:35

Alexey_k9 Вітаємо! Закриття можливе тільки через відділення.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 18:48

Сегодня весь день пытался пополнить свою кредитку ПУМБ через Приват24. Там же нет комиссии за пополнение, в отличие от терминала Привата. А вместо пополнения большой болт! "Операция недоступна". Получается уже всё, дорожка накрылась медным тазом? И где же теперь пополнять карту без комиссии, особенно в прифронтовых городах, где закрылись все отделения ПУМБ и не работает ни один родной терминал?
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 19:08

  yuri_m написав:Сегодня весь день пытался пополнить свою кредитку ПУМБ через Приват24. Там же нет комиссии за пополнение, в отличие от терминала Привата. А вместо пополнения большой болт! "Операция недоступна". Получается уже всё, дорожка накрылась медным тазом? И где же теперь пополнять карту без комиссии, особенно в прифронтовых городах, где закрылись все отделения ПУМБ и не работает ни один родной терминал?


Через моно
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 19:12

  Игорь Алексеевич написав:Через моно

Совет из серии "Поедь в другой город и там пополни через терминал". У меня нет карты Моно. Да и Моно тоже надо сначала пополнить. Опять возвращаемся на исходную.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 19:15

  yuri_m написав:
  Игорь Алексеевич написав:Через моно

Совет из серии "Поедь в другой город и там пополни через терминал". У меня нет карты Моно.

Моно белая вертуалка. ЕЕ могут пополнить ваши близкие, а вы им киньте свои на приват
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 19:27

Re: ПУМБ

  yuri_m написав:И где же теперь пополнять карту без комиссии, особенно в прифронтовых городах, где закрылись все отделения ПУМБ и не работает ни один родной терминал?

  PUMB написав:Платіж можна провести без комісії в мережі ПТКС наступних партнерів: EasyPay, Ibox, Sistema, City24, Globalmoney.

City24 є ледь не у кожному АБТ, а EasyPay під ним.
klug
 
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