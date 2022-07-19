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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 лип, 2022 20:39
klug написав: yuri_m написав:
И где же теперь пополнять карту без комиссии, особенно в прифронтовых городах, где закрылись все отделения ПУМБ и не работает ни один родной терминал?
PUMB написав:
Платіж можна провести без комісії в мережі ПТКС наступних партнерів: EasyPay, Ibox, Sistema, City24, Globalmoney.
City24 є ледь не у кожному АБТ, а EasyPay під ним.
я думаю, что у него деньги на привате, может з.плату на неё получает?
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Додано: Вів 19 лип, 2022 20:47
Игорь Алексеевич написав:
я думаю, что у него деньги на привате, может з.плату на неё получает?
Да, у него деньги на Приват24, только просто деньги, а не зарплата. И чтобы их закинуть на ПУМБ через бесплатный терминал, придется обналичивать. А это 0.5% комиссии. Проще тогда уже сразу под эти 0.5% перевести с карты Привата на карту ПУМБ. Вопрос же был, почему тропа с Привата на ПУМБ не работает.
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