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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 188189190191

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.1 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 20:39

  klug написав:
  yuri_m написав:И где же теперь пополнять карту без комиссии, особенно в прифронтовых городах, где закрылись все отделения ПУМБ и не работает ни один родной терминал?

  PUMB написав:Платіж можна провести без комісії в мережі ПТКС наступних партнерів: EasyPay, Ibox, Sistema, City24, Globalmoney.

City24 є ледь не у кожному АБТ, а EasyPay під ним.

я думаю, что у него деньги на привате, может з.плату на неё получает?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 20:47

  Игорь Алексеевич написав:я думаю, что у него деньги на привате, может з.плату на неё получает?

Да, у него деньги на Приват24, только просто деньги, а не зарплата. И чтобы их закинуть на ПУМБ через бесплатный терминал, придется обналичивать. А это 0.5% комиссии. Проще тогда уже сразу под эти 0.5% перевести с карты Привата на карту ПУМБ. Вопрос же был, почему тропа с Привата на ПУМБ не работает.
yuri_m
 
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  #<1 ... 188189190191
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