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ПУМБ
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Додано: Вів 19 лип, 2022 20:39
klug написав: yuri_m написав:
И где же теперь пополнять карту без комиссии, особенно в прифронтовых городах, где закрылись все отделения ПУМБ и не работает ни один родной терминал?
PUMB написав:
Платіж можна провести без комісії в мережі ПТКС наступних партнерів: EasyPay, Ibox, Sistema, City24, Globalmoney.
City24 є ледь не у кожному АБТ, а EasyPay під ним.
я думаю, что у него деньги на привате, может з.плату на неё получает?
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Додано: Вів 19 лип, 2022 20:47
Игорь Алексеевич написав:
я думаю, что у него деньги на привате, может з.плату на неё получает?
Да, у него деньги на Приват24, только просто деньги, а не зарплата. И чтобы их закинуть на ПУМБ через бесплатный терминал, придется обналичивать. А это 0.5% комиссии. Проще тогда уже сразу под эти 0.5% перевести с карты Привата на карту ПУМБ. Вопрос же был, почему тропа с Привата на ПУМБ не работает.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 21:09
yuri_m написав: Игорь Алексеевич написав:
я думаю, что у него деньги на привате, может з.плату на неё получает?
Да, у него деньги на Приват24, только просто деньги, а не зарплата. И чтобы их закинуть на ПУМБ через бесплатный терминал, придется обналичивать. А это 0.5% комиссии. Проще тогда уже сразу под эти 0.5% перевести с карты Привата на карту ПУМБ. Вопрос же был, почему тропа с Привата на ПУМБ не работает.
Так это вопрос к Привату, а не к ПУМБу
Заводите карту Моно и туда пусть кидают вам монеты
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Додано: Вів 19 лип, 2022 21:13
yuri_m написав: Игорь Алексеевич написав:
я думаю, что у него деньги на привате, может з.плату на неё получает?
Да, у него деньги на Приват24, только просто деньги, а не зарплата. И чтобы их закинуть на ПУМБ через бесплатный терминал, придется обналичивать. А это 0.5% комиссии. Проще тогда уже сразу под эти 0.5% перевести с карты Привата на карту ПУМБ. Вопрос же был, почему тропа с Привата на ПУМБ не работает.
без комиссии на ПУМБ никак сразу , можно через транзит , например Конкорд , но тут потолок в месяц 20к ( СЕП = 10000 + р2р=10000 )
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Додано: Вів 19 лип, 2022 22:02
yuri_m написав:
Вопрос же был, почему тропа с Привата на ПУМБ не работает.
Це не питання, а констатація факту. Причину цього пояснили у попередній дискусії з представником, де ви приймали активну участь.
Я ж відповів конкретно на питання, яке ви задавали, причому його процитував:
yuri_m написав:
И где же теперь пополнять карту без комиссии, особенно в прифронтовых городах, где закрылись все отделения ПУМБ и не работает ни один родной терминал?
Яким чином працюючий термінал ПУМБи мав Вам допомогти винести гроші з Прихвату?
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