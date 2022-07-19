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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 188189190191

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.1 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 20:39

  klug написав:
  yuri_m написав:И где же теперь пополнять карту без комиссии, особенно в прифронтовых городах, где закрылись все отделения ПУМБ и не работает ни один родной терминал?

  PUMB написав:Платіж можна провести без комісії в мережі ПТКС наступних партнерів: EasyPay, Ibox, Sistema, City24, Globalmoney.

City24 є ледь не у кожному АБТ, а EasyPay під ним.

я думаю, что у него деньги на привате, может з.плату на неё получает?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 20:47

  Игорь Алексеевич написав:я думаю, что у него деньги на привате, может з.плату на неё получает?

Да, у него деньги на Приват24, только просто деньги, а не зарплата. И чтобы их закинуть на ПУМБ через бесплатный терминал, придется обналичивать. А это 0.5% комиссии. Проще тогда уже сразу под эти 0.5% перевести с карты Привата на карту ПУМБ. Вопрос же был, почему тропа с Привата на ПУМБ не работает.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 21:09

  yuri_m написав:
  Игорь Алексеевич написав:я думаю, что у него деньги на привате, может з.плату на неё получает?

Да, у него деньги на Приват24, только просто деньги, а не зарплата. И чтобы их закинуть на ПУМБ через бесплатный терминал, придется обналичивать. А это 0.5% комиссии. Проще тогда уже сразу под эти 0.5% перевести с карты Привата на карту ПУМБ. Вопрос же был, почему тропа с Привата на ПУМБ не работает.

Так это вопрос к Привату, а не к ПУМБу
Заводите карту Моно и туда пусть кидают вам монеты
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 21:13

  yuri_m написав:
  Игорь Алексеевич написав:я думаю, что у него деньги на привате, может з.плату на неё получает?

Да, у него деньги на Приват24, только просто деньги, а не зарплата. И чтобы их закинуть на ПУМБ через бесплатный терминал, придется обналичивать. А это 0.5% комиссии. Проще тогда уже сразу под эти 0.5% перевести с карты Привата на карту ПУМБ. Вопрос же был, почему тропа с Привата на ПУМБ не работает.

без комиссии на ПУМБ никак сразу , можно через транзит , например Конкорд , но тут потолок в месяц 20к ( СЕП = 10000 + р2р=10000 )
sens
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 22:02

  yuri_m написав:Вопрос же был, почему тропа с Привата на ПУМБ не работает.

Це не питання, а констатація факту. Причину цього пояснили у попередній дискусії з представником, де ви приймали активну участь.

Я ж відповів конкретно на питання, яке ви задавали, причому його процитував:
  yuri_m написав:И где же теперь пополнять карту без комиссии, особенно в прифронтовых городах, где закрылись все отделения ПУМБ и не работает ни один родной терминал?

Яким чином працюючий термінал ПУМБи мав Вам допомогти винести гроші з Прихвату?
klug
 
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