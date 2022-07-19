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ПУМБ
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Додано: Вів 19 лип, 2022 20:39
klug написав: yuri_m написав:
И где же теперь пополнять карту без комиссии, особенно в прифронтовых городах, где закрылись все отделения ПУМБ и не работает ни один родной терминал?
PUMB написав:
Платіж можна провести без комісії в мережі ПТКС наступних партнерів: EasyPay, Ibox, Sistema, City24, Globalmoney.
City24 є ледь не у кожному АБТ, а EasyPay під ним.
я думаю, что у него деньги на привате, может з.плату на неё получает?
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Додано: Вів 19 лип, 2022 20:47
Игорь Алексеевич написав:
я думаю, что у него деньги на привате, может з.плату на неё получает?
Да, у него деньги на Приват24, только просто деньги, а не зарплата. И чтобы их закинуть на ПУМБ через бесплатный терминал, придется обналичивать. А это 0.5% комиссии. Проще тогда уже сразу под эти 0.5% перевести с карты Привата на карту ПУМБ. Вопрос же был, почему тропа с Привата на ПУМБ не работает.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 21:09
yuri_m написав: Игорь Алексеевич написав:
я думаю, что у него деньги на привате, может з.плату на неё получает?
Да, у него деньги на Приват24, только просто деньги, а не зарплата. И чтобы их закинуть на ПУМБ через бесплатный терминал, придется обналичивать. А это 0.5% комиссии. Проще тогда уже сразу под эти 0.5% перевести с карты Привата на карту ПУМБ. Вопрос же был, почему тропа с Привата на ПУМБ не работает.
Так это вопрос к Привату, а не к ПУМБу
Заводите карту Моно и туда пусть кидают вам монеты
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Додано: Вів 19 лип, 2022 21:13
yuri_m написав: Игорь Алексеевич написав:
я думаю, что у него деньги на привате, может з.плату на неё получает?
Да, у него деньги на Приват24, только просто деньги, а не зарплата. И чтобы их закинуть на ПУМБ через бесплатный терминал, придется обналичивать. А это 0.5% комиссии. Проще тогда уже сразу под эти 0.5% перевести с карты Привата на карту ПУМБ. Вопрос же был, почему тропа с Привата на ПУМБ не работает.
без комиссии на ПУМБ никак сразу , можно через транзит , например Конкорд , но тут потолок в месяц 20к ( СЕП = 10000 + р2р=10000 )
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Додано: Вів 19 лип, 2022 22:02
yuri_m написав:
Вопрос же был, почему тропа с Привата на ПУМБ не работает.
Це не питання, а констатація факту. Причину цього пояснили у попередній дискусії з представником, де ви приймали активну участь.
Я ж відповів конкретно на питання, яке ви задавали, причому його процитував:
yuri_m написав:
И где же теперь пополнять карту без комиссии, особенно в прифронтовых городах, где закрылись все отделения ПУМБ и не работает ни один родной терминал?
Яким чином працюючий термінал ПУМБи мав Вам допомогти винести гроші з Прихвату?
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klug
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Додано: Вів 19 лип, 2022 22:31
Сьогодні мене ощасливили - я доріс у своїх здобутках і ПУМБ мені малює персонального менеджера. Такі ось новини.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 23:19
klug написав:
Яким чином працюючий термінал ПУМБи мав Вам допомогти винести гроші з Прихвату?
А я там где-то писал про терминал Привата? Проспитесь и откройте глаза - там речь шла о терминале ПУМБ. У нас в городе не работают ни отделения ПУМБ, ни его терминалы. Приходится пополнять через Приват24, поскольку там было зачисление на кредитку ПУМБ без комиссии. Сейчас эта функция отрублена в Приват24. Раньше можно было и через терминал Привата закинуть на кредитку ПУМБ, но с 1 июля эта операция стала платной, вроде бы 2% дерут уже.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 23:29
Ferlakur написав: PUMB написав:Ferlakur
Якщо Ви до 01.07.2022 внесли 200 тис., а протягом липня - ще 210 тис., то блокування рахунку через перевищення ліміту в 400 тис. не буде.
Тепер ліміт в 400 тис. діє на календарний місяць, а не на весь період військового стану.
Дякую, це з'ясували.
Тепер хотілося б розібратись, якї саме операції враховуються у накопичувальному ліміті.
Розглянемо приклад. Протягом липня клієнт зробив наступні операції:
- вніс на свій картковий рахунок готівку в сумі 50 000 грн.
- з карткового рахунку поповнив депозит "Вільний" на суму 50 000 грн.
- зробив переказ за реквізитами рахунку з іншого банку на картковий рахунок у ПУМБі на суму 100 000 грн.
- переказав з картки іншого банку за допомогою стороннього сервісу за номером картки на картку ПУМБ 30 000 грн.
- зняв з депозиту "Вільний" на свій картковий рахунок суму 70 000 грн.
Питання: яку суму з "накопичувального ліміту" він використав у липні?
Варіанти відповідей:
а - 50 000 грн;
б - 80 000 грн;
в - 180 000 грн;
г - 250 000 грн;
ґ - ваш варіант.
Скорее всего г - 250К, но не исключено, что и 300К... (с пумбы станется)
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Додано: Вів 19 лип, 2022 23:37
yuri_m написав: klug написав:
Яким чином працюючий термінал ПУМБи
мав Вам допомогти винести гроші з Прихвату?
А я там где-то писал про терминал Привата? Проспитесь и откройте глаза - там речь шла о терминале ПУМБ
.
Дослухайтеся до власної поради і перечитайте, на що ви відповідаєте.
yuri_m написав:
У нас в городе не работают ни отделения ПУМБ, ни его терминалы. Приходится пополнять через Приват24, поскольку там было зачисление на кредитку ПУМБ без комиссии. Сейчас эта функция отрублена в Приват24. Раньше можно было и через терминал Привата закинуть на кредитку ПУМБ, но с 1 июля эта операция стала платной, вроде бы 2% дерут уже.
Я вам і відповів, як поповнити без ПУМБу без терміналів ПУМБи і Прихвату. Про стежку з Прихвату можна забути.
Goodman написав:
Сьогодні мене ощасливили - я доріс у своїх здобутках і ПУМБ мені малює персонального менеджера. Такі ось новини.
Обіцяють віп-зняття блоків чи індивідуальний підрахунок суми? Така банка стала, що піди зрозумій чи це допомога, чи куратор.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 23:53
klug написав:
Обіцяють віп-зняття блоків чи індивідуальний підрахунок суми? Така банка стала, що піди зрозумій чи це допомога, чи куратор.
Нічого ще не питав, бо нема потреби.
Скоріше всього буде лучиком у темному царстві.
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