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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 188189190191

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ПУМБ 3.1 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 20:39

  klug написав:
  yuri_m написав:И где же теперь пополнять карту без комиссии, особенно в прифронтовых городах, где закрылись все отделения ПУМБ и не работает ни один родной терминал?

  PUMB написав:Платіж можна провести без комісії в мережі ПТКС наступних партнерів: EasyPay, Ibox, Sistema, City24, Globalmoney.

City24 є ледь не у кожному АБТ, а EasyPay під ним.

я думаю, что у него деньги на привате, может з.плату на неё получает?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 20:47

  Игорь Алексеевич написав:я думаю, что у него деньги на привате, может з.плату на неё получает?

Да, у него деньги на Приват24, только просто деньги, а не зарплата. И чтобы их закинуть на ПУМБ через бесплатный терминал, придется обналичивать. А это 0.5% комиссии. Проще тогда уже сразу под эти 0.5% перевести с карты Привата на карту ПУМБ. Вопрос же был, почему тропа с Привата на ПУМБ не работает.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 21:09

  yuri_m написав:
  Игорь Алексеевич написав:я думаю, что у него деньги на привате, может з.плату на неё получает?

Да, у него деньги на Приват24, только просто деньги, а не зарплата. И чтобы их закинуть на ПУМБ через бесплатный терминал, придется обналичивать. А это 0.5% комиссии. Проще тогда уже сразу под эти 0.5% перевести с карты Привата на карту ПУМБ. Вопрос же был, почему тропа с Привата на ПУМБ не работает.

Так это вопрос к Привату, а не к ПУМБу
Заводите карту Моно и туда пусть кидают вам монеты
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 21:13

  yuri_m написав:
  Игорь Алексеевич написав:я думаю, что у него деньги на привате, может з.плату на неё получает?

Да, у него деньги на Приват24, только просто деньги, а не зарплата. И чтобы их закинуть на ПУМБ через бесплатный терминал, придется обналичивать. А это 0.5% комиссии. Проще тогда уже сразу под эти 0.5% перевести с карты Привата на карту ПУМБ. Вопрос же был, почему тропа с Привата на ПУМБ не работает.

без комиссии на ПУМБ никак сразу , можно через транзит , например Конкорд , но тут потолок в месяц 20к ( СЕП = 10000 + р2р=10000 )
sens
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 22:02

  yuri_m написав:Вопрос же был, почему тропа с Привата на ПУМБ не работает.

Це не питання, а констатація факту. Причину цього пояснили у попередній дискусії з представником, де ви приймали активну участь.

Я ж відповів конкретно на питання, яке ви задавали, причому його процитував:
  yuri_m написав:И где же теперь пополнять карту без комиссии, особенно в прифронтовых городах, где закрылись все отделения ПУМБ и не работает ни один родной терминал?

Яким чином працюючий термінал ПУМБи мав Вам допомогти винести гроші з Прихвату?
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 22:31

як там у пісні? Вона мені сьогодні подзвонила...

Сьогодні мене ощасливили - я доріс у своїх здобутках і ПУМБ мені малює персонального менеджера. Такі ось новини.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 23:19

  klug написав:Яким чином працюючий термінал ПУМБи мав Вам допомогти винести гроші з Прихвату?

А я там где-то писал про терминал Привата? Проспитесь и откройте глаза - там речь шла о терминале ПУМБ. У нас в городе не работают ни отделения ПУМБ, ни его терминалы. Приходится пополнять через Приват24, поскольку там было зачисление на кредитку ПУМБ без комиссии. Сейчас эта функция отрублена в Приват24. Раньше можно было и через терминал Привата закинуть на кредитку ПУМБ, но с 1 июля эта операция стала платной, вроде бы 2% дерут уже.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 23:29

  Ferlakur написав:
  PUMB написав:Ferlakur Якщо Ви до 01.07.2022 внесли 200 тис., а протягом липня - ще 210 тис., то блокування рахунку через перевищення ліміту в 400 тис. не буде.
Тепер ліміт в 400 тис. діє на календарний місяць, а не на весь період військового стану.

Дякую, це з'ясували.
Тепер хотілося б розібратись, якї саме операції враховуються у накопичувальному ліміті.
Розглянемо приклад. Протягом липня клієнт зробив наступні операції:

- вніс на свій картковий рахунок готівку в сумі 50 000 грн.
- з карткового рахунку поповнив депозит "Вільний" на суму 50 000 грн.
- зробив переказ за реквізитами рахунку з іншого банку на картковий рахунок у ПУМБі на суму 100 000 грн.
- переказав з картки іншого банку за допомогою стороннього сервісу за номером картки на картку ПУМБ 30 000 грн.
- зняв з депозиту "Вільний" на свій картковий рахунок суму 70 000 грн.

Питання: яку суму з "накопичувального ліміту" він використав у липні?

Варіанти відповідей:
а - 50 000 грн;
б - 80 000 грн;
в - 180 000 грн;
г - 250 000 грн;
ґ - ваш варіант.

Скорее всего г - 250К, но не исключено, что и 300К... (с пумбы станется)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 23:37

  yuri_m написав:
  klug написав:Яким чином працюючий термінал ПУМБи мав Вам допомогти винести гроші з Прихвату?

А я там где-то писал про терминал Привата? Проспитесь и откройте глаза - там речь шла о терминале ПУМБ.

Дослухайтеся до власної поради і перечитайте, на що ви відповідаєте.
  yuri_m написав:У нас в городе не работают ни отделения ПУМБ, ни его терминалы. Приходится пополнять через Приват24, поскольку там было зачисление на кредитку ПУМБ без комиссии. Сейчас эта функция отрублена в Приват24. Раньше можно было и через терминал Привата закинуть на кредитку ПУМБ, но с 1 июля эта операция стала платной, вроде бы 2% дерут уже.

Я вам і відповів, як поповнити без ПУМБу без терміналів ПУМБи і Прихвату. Про стежку з Прихвату можна забути.
  Goodman написав:Сьогодні мене ощасливили - я доріс у своїх здобутках і ПУМБ мені малює персонального менеджера. Такі ось новини.

Обіцяють віп-зняття блоків чи індивідуальний підрахунок суми? Така банка стала, що піди зрозумій чи це допомога, чи куратор.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 23:53

Re: ПУМБ

  klug написав:Обіцяють віп-зняття блоків чи індивідуальний підрахунок суми? Така банка стала, що піди зрозумій чи це допомога, чи куратор.

Нічого ще не питав, бо нема потреби.
Скоріше всього буде лучиком у темному царстві.
Goodman
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