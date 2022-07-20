Тропинки есть на ПУМБ с Моно, Спорта, Изя, и др.
Всем удобно было пользоваться Приватом из за кол-во отделений и их терминалов.
Теперь в отделения Привата ходят только старики, все знатоки работают в онлайн с др. банками.
А терминалы др. банков с бесплатным пополнением карт - их уже в достаточном кол-ве.
Приват для меня остался в прошлом. Иногда захожу в П24 посмотреть только суммы за коммуналку. Там они светятся оперативно всегда.
Для работы многие пользуются сейчас Моно, уже более 70% работающего населения в онлайн режиме имеет эту карту