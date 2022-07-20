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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 189190191192

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.1 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 08:35

Тропинки есть на ПУМБ с Моно, Спорта, Изя, и др.
Всем удобно было пользоваться Приватом из за кол-во отделений и их терминалов.
Теперь в отделения Привата ходят только старики, все знатоки работают в онлайн с др. банками.
А терминалы др. банков с бесплатным пополнением карт - их уже в достаточном кол-ве.
Приват для меня остался в прошлом. Иногда захожу в П24 посмотреть только суммы за коммуналку. Там они светятся оперативно всегда.
Для работы многие пользуются сейчас Моно, уже более 70% работающего населения в онлайн режиме имеет эту карту :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 08:41

  yuri_m написав:
  klug написав:Яким чином працюючий термінал ПУМБи мав Вам допомогти винести гроші з Прихвату?

А я там где-то писал про терминал Привата? Проспитесь и откройте глаза - там речь шла о терминале ПУМБ. У нас в городе не работают ни отделения ПУМБ, ни его терминалы. Приходится пополнять через Приват24, поскольку там было зачисление на кредитку ПУМБ без комиссии. Сейчас эта функция отрублена в Приват24. Раньше можно было и через терминал Привата закинуть на кредитку ПУМБ, но с 1 июля эта операция стала платной, вроде бы 2% дерут уже.


Отправляйте по ибан за 0.5%. да платно, чуть дольше но зато не 2%
PUnder
 
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  #<1 ... 189190191192
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