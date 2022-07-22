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Народні рейтинги: Банки,
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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 190191192193

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.1 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 07:24

  Andey написав:Панове, подскажите приличные банки с хорошим процентом на остаток по карте/счету?

Forward 12/15%, Sport/Izi - 10%
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 07:27

Re: ПУМБ

  flyman написав:можна купити овдп, яке погаситься 27.07

Купити можно, але цих ОВДП вже в продажу немає. Є лише з більш довгими термінами погашення.
ANDRII_DNIPRO
 
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  #<1 ... 190191192193
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