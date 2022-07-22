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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лип, 2022 07:24
Andey написав:
Панове, подскажите приличные банки с хорошим процентом на остаток по карте/счету?
Forward 12/15%, Sport/Izi - 10%
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 07:27
flyman написав:
можна купити овдп, яке погаситься 27.07
Купити можно, але цих ОВДП вже в продажу немає. Є лише з більш довгими термінами погашення.
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ANDRII_DNIPRO
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 17:38
Как в Пумбе заранее узнать курс евро для покупки (блокировки) с гривневой карты?
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tmp01
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 20:33
tmp01 написав:
Как в Пумбе заранее узнать курс евро для покупки (блокировки) с гривневой карты?
форекс+/-
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Мизантрóп
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