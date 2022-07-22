Forward 12/15%, Sport/Izi - 10%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лип, 2022 07:24
Додано: П'ят 22 лип, 2022 07:27
Re: ПУМБ
Додано: П'ят 22 лип, 2022 17:38
Re: ПУМБ
Как в Пумбе заранее узнать курс евро для покупки (блокировки) с гривневой карты?
Додано: П'ят 22 лип, 2022 20:33
Додано: П'ят 22 лип, 2022 21:57
думки в голос
якщо замовити на ПУМБУ виплату з Фонду по Мегабанку. кошти підуть в рахунок лічиника "400к" , чи буде пох?
послухаю думки
Додано: П'ят 22 лип, 2022 22:33
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