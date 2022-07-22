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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 190191192193

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.1 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 07:24

  Andey написав:Панове, подскажите приличные банки с хорошим процентом на остаток по карте/счету?

Forward 12/15%, Sport/Izi - 10%
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 07:27

Re: ПУМБ

  flyman написав:можна купити овдп, яке погаситься 27.07

Купити можно, але цих ОВДП вже в продажу немає. Є лише з більш довгими термінами погашення.
ANDRII_DNIPRO
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 17:38

Re: ПУМБ

Как в Пумбе заранее узнать курс евро для покупки (блокировки) с гривневой карты?
tmp01
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 20:33

  tmp01 написав:Как в Пумбе заранее узнать курс евро для покупки (блокировки) с гривневой карты?

форекс+/-
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 21:57

думки в голос

якщо замовити на ПУМБУ виплату з Фонду по Мегабанку. кошти підуть в рахунок лічиника "400к" , чи буде пох? :?:
послухаю думки :wink:
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 22:33

  Goodman написав:якщо замовити на ПУМБУ виплату з Фонду по Мегабанку. кошти підуть в рахунок лічиника "400к" , чи буде пох? :?:
послухаю думки :wink:

буде враховано поріг
melkh
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 23:14

  Goodman написав:якщо замовити на ПУМБУ виплату з Фонду по Мегабанку. кошти підуть в рахунок лічиника "400к" , чи буде пох? :?:
послухаю думки :wink:

Поекспериментуйте - розкажете.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 23:27

Re: ПУМБ

  klug написав:Поекспериментуйте - розкажете.

ризики та ставка зависока, краще примат.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 00:00

PUMB
Подскажите пожалуйста:
- внесение на счет гривны и валюты
- если две карты ПУМБ на одном счете пополнение двух карт суммируется?
-перевод от третьего лица
суммируется для лимита в 400 000 грн. ?
Спасибо.
Анд_рей
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  #<1 ... 190191192193
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