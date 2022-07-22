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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лип, 2022 07:24
Andey написав:
Панове, подскажите приличные банки с хорошим процентом на остаток по карте/счету?
Forward 12/15%, Sport/Izi - 10%
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 07:27
flyman написав:
можна купити овдп, яке погаситься 27.07
Купити можно, але цих ОВДП вже в продажу немає. Є лише з більш довгими термінами погашення.
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ANDRII_DNIPRO
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 17:38
Как в Пумбе заранее узнать курс евро для покупки (блокировки) с гривневой карты?
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tmp01
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 20:33
tmp01 написав:
Как в Пумбе заранее узнать курс евро для покупки (блокировки) с гривневой карты?
форекс+/-
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1
Додано: П'ят 22 лип, 2022 23:14
Goodman написав:
якщо замовити на ПУМБУ виплату з Фонду по Мегабанку. кошти підуть в рахунок лічиника "400к" , чи буде пох?
послухаю думки
Поекспериментуйте - розкажете.
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klug
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2
Додано: П'ят 22 лип, 2022 23:27
klug написав:
Поекспериментуйте - розкажете.
ризики та ставка зависока, краще примат.
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Goodman
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Додано: Суб 23 лип, 2022 00:00
PUMB
Подскажите пожалуйста:
- внесение на счет гривны и валюты
- если две карты ПУМБ на одном счете пополнение двух карт суммируется?
-перевод от третьего лица
суммируется для лимита в 400 000 грн. ?
Спасибо.
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Анд_рей
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