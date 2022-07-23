Судячи з моєї ситуації, то сумується все підряд. Але це було 4.5 місяці тому
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 лип, 2022 00:30
Додано: Суб 23 лип, 2022 01:01
Додано: Суб 23 лип, 2022 06:00
Вопрос по карте е-підтримка. Раньше читала что карта исключительно для какой-либо державной допомоги и никакие другие зачисления на неё невозможны, поэтому хотела закрыть,но ради интереса кинула на неё пару гривен и вроде без проблем зашли. Что-то поменялось по этим картам? Можно пользоваться как обычной дебеткой?
Додано: Суб 23 лип, 2022 06:03
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