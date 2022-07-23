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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 191192193194

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.1 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 00:30

  Анд_рей написав:PUMB
Подскажите пожалуйста:
- внесение на счет гривны и валюты
- если две карты ПУМБ на одном счете пополнение двух карт суммируется?
-перевод от третьего лица
суммируется для лимита в 400 000 грн. ?
Спасибо.


Судячи з моєї ситуації, то сумується все підряд. Але це було 4.5 місяці тому
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 01:01

  Golf_streem написав:
  lloydbanksua написав:[
Forward 12/15%

У себе в тарифах бачу 9/12%

Пишуть, що лише у відділенні товариш майор відкриває особисто: за кожен зданий HIMARS москалики ставлять плюсик і накидують відсоток.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 06:00

:?:
Востаннє редагувалось balbesik в Суб 23 лип, 2022 11:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 06:03

  Golf_streem написав:
  lloydbanksua написав:[
Forward 12/15%

У себе в тарифах бачу 9/12%

Мова йде про ощадний рахунок (15%), котрий відкривається тільки у відділенні.
lloydbanksua
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Зображення

Мій хуавей вирішив що ПУМБовський додаток є з вірусом. Ніхто більше не помічав схожого? 8)
root
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 11:22

  root написав:Зображення

Мій хуавей вирішив що ПУМБовський додаток є з вірусом. Ніхто більше не помічав схожого? 8)


как интересно )) до войны была волна замечающих
а что там на "подробнее" ?
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 12:18

  cohan написав:а что там на "подробнее" ?

а біс його знає, поки робив скріни (попутно ще й на Trust Wallet матюкалось) то повідомлення зникли, а як визвати їх повторно не розумію.
root
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