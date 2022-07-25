ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 лип, 2022 00:30
Анд_рей написав: PUMB
Подскажите пожалуйста:
- внесение на счет гривны и валюты
- если две карты ПУМБ на одном счете пополнение двух карт суммируется?
-перевод от третьего лица
суммируется для лимита в 400 000 грн. ?
Спасибо.
Судячи з моєї ситуації, то сумується все підряд. Але це було 4.5 місяці тому
PUnder
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Додано: Суб 23 лип, 2022 01:01
Golf_streem написав: lloydbanksua написав:
[
Forward 12/15%
У себе в тарифах бачу 9/12%
Пишуть, що лише у відділенні товариш майор відкриває особисто: за кожен зданий HIMARS москалики ставлять плюсик і накидують відсоток.
klug
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Додано: Суб 23 лип, 2022 06:00
Востаннє редагувалось
balbesik
в Суб 23 лип, 2022 11:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 06:03
Golf_streem написав: lloydbanksua написав:
[
Forward 12/15%
У себе в тарифах бачу 9/12%
Мова йде про ощадний рахунок (15%), котрий відкривається тільки у відділенні.
lloydbanksua
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root
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Додано: Суб 23 лип, 2022 11:22
как интересно )) до войны была волна замечающих
а что там на "подробнее" ?
cohan
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Додано: Суб 23 лип, 2022 12:18
cohan написав:
а что там на "подробнее" ?
а біс його знає, поки робив скріни (попутно ще й на Trust Wallet матюкалось) то повідомлення зникли, а як визвати їх повторно не розумію.
root
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Додано: Суб 23 лип, 2022 16:59
root написав: cohan написав:
а что там на "подробнее" ?
а біс його знає, поки робив скріни (попутно ще й на Trust Wallet матюкалось) то повідомлення зникли, а як визвати їх повторно не розумію.
Цікава історія. Пишуть, що в Оптимізації є сканування на віруси. Play Захист нічого не знаходить.
klug
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Додано: Суб 23 лип, 2022 18:12
Так да, в мене теж гугловський "захист" мовчить, і на Trust Wallet. Закинув пакет в virustotal.com там теж по нулям... по ходу дивний цей хуавей, зі своїми тараканами.
)))
root
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Додано: Пон 25 лип, 2022 09:07
tmp01 написав:
Как в Пумбе заранее узнать курс евро для покупки (блокировки) с гривневой карты?
Вітаємо! Актуальний курс можна переглянути за посиланням:
https://about.pumb.ua/info/currency_converter
Перерахунок інших (відмінних від долара США) валют відбувається з використанням крос-курсу міжнародної платіжної системи через комерційний курс USD/UAH.
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