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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 192193194195 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.1 5 26 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 15% 4 2- Погане. Некомпетентне. 12% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 31% 8 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 12% 3 Всього голосів : 26 Додано: Пон 25 лип, 2022 09:10 Re: ПУМБ PUMB написав: Вітаємо! Актуальний курс можна переглянути за посиланням: Вітаємо! Актуальний курс можна переглянути за посиланням:

Доброго ранку ПУМБ, дайте уточнення, чи потрібно на виплати від Фонду гарантування , які отримуються через ПУМБ подавати підтверджуючі документи? Виплати цільові. Доброго ранку ПУМБ, дайте уточнення, чи потрібно на виплати від Фонду гарантування , які отримуються через ПУМБ подавати підтверджуючі документи? Виплати цільові. Goodman

Повідомлень: 5164 З нами з: 23.11.14 Подякував: 720 раз. Подякували: 512 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лип, 2022 09:17 Анд_рей написав: PUMB

Подскажите пожалуйста:

- внесение на счет гривны и валюты

- если две карты ПУМБ на одном счете пополнение двух карт суммируется?

-перевод от третьего лица

суммируется для лимита в 400 000 грн. ?

Спасибо. Подскажите пожалуйста:- внесение на счет гривны и валюты- если две карты ПУМБ на одном счете пополнение двух карт суммируется?-перевод от третьего лицасуммируется для лимита в 400 000 грн. ?Спасибо.

Вітаємо! Ліміт в 400 тис. грн. діє на готівкові поповнення і гривні, і валюти (враховується еквівалентне значення). Даний ліміт накладається на рахунок, тобто, у Вашому випадку, поповнення карт сумується. Чи підпадає переказ від третьої особи під ліміт, залежить від типу даного переказу: якщо це внесення готівки через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані заяви на переказ готівки на рахунки, то так. Вітаємо! Ліміт в 400 тис. грн. діє на готівкові поповнення і гривні, і валюти (враховується еквівалентне значення). Даний ліміт накладається на рахунок, тобто, у Вашому випадку, поповнення карт сумується. Чи підпадає переказ від третьої особи під ліміт, залежить від типу даного переказу: якщо це внесення готівки через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані заяви на переказ готівки на рахунки, то так. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2807 З нами з: 19.07.11 Подякував: 794 раз. Подякували: 184 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лип, 2022 09:28 Goodman написав: PUMB написав: Вітаємо! Актуальний курс можна переглянути за посиланням: Вітаємо! Актуальний курс можна переглянути за посиланням:

Доброго ранку ПУМБ, дайте уточнення, чи потрібно на виплати від Фонду гарантування , які отримуються через ПУМБ подавати підтверджуючі документи? Виплати цільові. Доброго ранку ПУМБ, дайте уточнення, чи потрібно на виплати від Фонду гарантування , які отримуються через ПУМБ подавати підтверджуючі документи? Виплати цільові.

Вітаємо! Якщо сума більша за 400 тис. грн., то Банк може запитати підтверджуючі документи після виплати. У такому випадку до Вас звернуться наші спеціалісти і проінформують про необхідні документи. Вітаємо! Якщо сума більша за 400 тис. грн., то Банк може запитати підтверджуючі документи після виплати. У такому випадку до Вас звернуться наші спеціалісти і проінформують про необхідні документи. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2807 З нами з: 19.07.11 Подякував: 794 раз. Подякували: 184 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лип, 2022 09:30 PUMB написав: Анд_рей написав: PUMB

Подскажите пожалуйста:

- внесение на счет гривны и валюты

- если две карты ПУМБ на одном счете пополнение двух карт суммируется?

-перевод от третьего лица

суммируется для лимита в 400 000 грн. ?

Спасибо. Подскажите пожалуйста:- внесение на счет гривны и валюты- если две карты ПУМБ на одном счете пополнение двух карт суммируется?-перевод от третьего лицасуммируется для лимита в 400 000 грн. ?Спасибо.

Вітаємо! Ліміт в 400 тис. грн. діє на готівкові поповнення і гривні, і валюти (враховується еквівалентне значення). Даний ліміт накладається на рахунок, тобто, у Вашому випадку, поповнення карт сумується. Чи підпадає переказ від третьої особи під ліміт, залежить від типу даного переказу: якщо це внесення готівки через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані заяви на переказ готівки на рахунки, то так. Вітаємо! Ліміт в 400 тис. грн. діє на готівкові поповнення і гривні, і валюти (враховується еквівалентне значення)., тобто, у Вашому випадку, поповнення карт сумується. Чи підпадає переказ від третьої особи під ліміт, залежить від типу даного переказу: якщо це внесення готівки через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані заяви на переказ готівки на рахунки, то так.



Тобто при наявності двох/трьох і більше карткових рахунків - по 400К на кожен? Тобто при наявності двох/трьох і більше карткових- по 400К на кожен? alibob Повідомлень: 267 З нами з: 31.01.18 Подякував: 108 раз. Подякували: 43 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лип, 2022 09:54 alibob написав: PUMB написав: Анд_рей написав: PUMB

Подскажите пожалуйста:

- внесение на счет гривны и валюты

- если две карты ПУМБ на одном счете пополнение двух карт суммируется?

-перевод от третьего лица

суммируется для лимита в 400 000 грн. ?

Спасибо. Подскажите пожалуйста:- внесение на счет гривны и валюты- если две карты ПУМБ на одном счете пополнение двух карт суммируется?-перевод от третьего лицасуммируется для лимита в 400 000 грн. ?Спасибо.

Вітаємо! Ліміт в 400 тис. грн. діє на готівкові поповнення і гривні, і валюти (враховується еквівалентне значення). Даний ліміт накладається на рахунок, тобто, у Вашому випадку, поповнення карт сумується. Чи підпадає переказ від третьої особи під ліміт, залежить від типу даного переказу: якщо це внесення готівки через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані заяви на переказ готівки на рахунки, то так. Вітаємо! Ліміт в 400 тис. грн. діє на готівкові поповнення і гривні, і валюти (враховується еквівалентне значення)., тобто, у Вашому випадку, поповнення карт сумується. Чи підпадає переказ від третьої особи під ліміт, залежить від типу даного переказу: якщо це внесення готівки через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані заяви на переказ готівки на рахунки, то так.



Тобто при наявності двох/трьох і більше карткових рахунків - по 400К на кожен? Тобто при наявності двох/трьох і більше карткових- по 400К на кожен?

Да нет конечно. По дeбильному просто у чела методичка написана. Или цитирует ее без привязки к вопросу. По ИНН идёт контроль. Это и финмоном предусмотрено изначально 400к в месяц. Чего бы вдруг случилось послабление для нала типа 400 к грн + 400 к валюта в эквиваленте Да нет конечно. По дeбильному просто у чела методичка написана. Или цитирует ее без привязки к вопросу. По ИНН идёт контроль. Это и финмоном предусмотрено изначально 400к в месяц. Чего бы вдруг случилось послабление для нала типа 400 к грн + 400 к валюта в эквиваленте WallNutPen Повідомлень: 668 З нами з: 08.06.20 Подякував: 17 раз. Подякували: 187 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лип, 2022 09:58 alibob написав: PUMB написав: Анд_рей написав: PUMB

Подскажите пожалуйста:

- внесение на счет гривны и валюты

- если две карты ПУМБ на одном счете пополнение двух карт суммируется?

-перевод от третьего лица

суммируется для лимита в 400 000 грн. ?

Спасибо. Подскажите пожалуйста:- внесение на счет гривны и валюты- если две карты ПУМБ на одном счете пополнение двух карт суммируется?-перевод от третьего лицасуммируется для лимита в 400 000 грн. ?Спасибо.

Вітаємо! Ліміт в 400 тис. грн. діє на готівкові поповнення і гривні, і валюти (враховується еквівалентне значення). Даний ліміт накладається на рахунок, тобто, у Вашому випадку, поповнення карт сумується. Чи підпадає переказ від третьої особи під ліміт, залежить від типу даного переказу: якщо це внесення готівки через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані заяви на переказ готівки на рахунки, то так. Вітаємо! Ліміт в 400 тис. грн. діє на готівкові поповнення і гривні, і валюти (враховується еквівалентне значення)., тобто, у Вашому випадку, поповнення карт сумується. Чи підпадає переказ від третьої особи під ліміт, залежить від типу даного переказу: якщо це внесення готівки через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані заяви на переказ готівки на рахунки, то так.



Тобто при наявності двох/трьох і більше карткових рахунків - по 400К на кожен? Тобто при наявності двох/трьох і більше карткових- по 400К на кожен?

Ні, ліміт сумується по усім рахункам. Ні, ліміт сумується по усім рахункам. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2807 З нами з: 19.07.11 Подякував: 794 раз. Подякували: 184 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лип, 2022 10:40 PUMB написав: Goodman написав: PUMB написав: Вітаємо! Актуальний курс можна переглянути за посиланням: Вітаємо! Актуальний курс можна переглянути за посиланням:

Доброго ранку ПУМБ, дайте уточнення, чи потрібно на виплати від Фонду гарантування , які отримуються через ПУМБ подавати підтверджуючі документи? Виплати цільові. Доброго ранку ПУМБ, дайте уточнення, чи потрібно на виплати від Фонду гарантування , які отримуються через ПУМБ подавати підтверджуючі документи? Виплати цільові.

Вітаємо! Якщо сума більша за 400 тис. грн., то Банк може запитати підтверджуючі документи після виплати. У такому випадку до Вас звернуться наші спеціалісти і проінформують про необхідні документи. Вітаємо! Якщо сума більша за 400 тис. грн., то Банк може запитати підтверджуючі документи після виплати. У такому випадку до Вас звернуться наші спеціалісти і проінформують про необхідні документи.

Ага, тільки сам Фонд Гарантування і є гарантом надходження тієї суми і його цідулка про виплату і є тим підтверджуючи док-ом, банк повинен її роздрукувати і завірити. Потім може собі фотокопію залишити.

ПіпецЬ. Ага, тільки сам Фонд Гарантування і є гарантом надходження тієї суми і його цідулка про виплату і є тим підтверджуючи док-ом, банк повинен її роздрукувати і завірити. Потім може собі фотокопію залишити.ПіпецЬ. Amethyst

Повідомлень: 2723 З нами з: 05.05.21 Подякував: 164 раз. Подякували: 499 раз. Профіль 1 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 192193194195 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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