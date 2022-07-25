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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 лип, 2022 09:10
PUMB написав:
Вітаємо! Актуальний курс можна переглянути за посиланням:
Доброго ранку ПУМБ, дайте уточнення, чи потрібно на виплати від Фонду гарантування , які отримуються через ПУМБ подавати підтверджуючі документи? Виплати цільові.
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Goodman
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Додано: Пон 25 лип, 2022 09:17
Анд_рей написав:PUMB
Подскажите пожалуйста:
- внесение на счет гривны и валюты
- если две карты ПУМБ на одном счете пополнение двух карт суммируется?
-перевод от третьего лица
суммируется для лимита в 400 000 грн. ?
Спасибо.
Вітаємо! Ліміт в 400 тис. грн. діє на готівкові поповнення і гривні, і валюти (враховується еквівалентне значення). Даний ліміт накладається на рахунок, тобто, у Вашому випадку, поповнення карт сумується. Чи підпадає переказ від третьої особи під ліміт, залежить від типу даного переказу: якщо це внесення готівки через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані заяви на переказ готівки на рахунки, то так.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 09:28
Goodman написав: PUMB написав:
Вітаємо! Актуальний курс можна переглянути за посиланням:
Доброго ранку ПУМБ, дайте уточнення, чи потрібно на виплати від Фонду гарантування , які отримуються через ПУМБ подавати підтверджуючі документи? Виплати цільові.
Вітаємо! Якщо сума більша за 400 тис. грн., то Банк може запитати підтверджуючі документи після виплати. У такому випадку до Вас звернуться наші спеціалісти і проінформують про необхідні документи.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 09:30
PUMB написав: Анд_рей написав:PUMB
Подскажите пожалуйста:
- внесение на счет гривны и валюты
- если две карты ПУМБ на одном счете пополнение двух карт суммируется?
-перевод от третьего лица
суммируется для лимита в 400 000 грн. ?
Спасибо.
Вітаємо! Ліміт в 400 тис. грн. діє на готівкові поповнення і гривні, і валюти (враховується еквівалентне значення). Даний ліміт накладається на рахунок
, тобто, у Вашому випадку, поповнення карт сумується. Чи підпадає переказ від третьої особи під ліміт, залежить від типу даного переказу: якщо це внесення готівки через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані заяви на переказ готівки на рахунки, то так.
Тобто при наявності двох/трьох і більше карткових рахунків
- по 400К на кожен?
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alibob
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Додано: Пон 25 лип, 2022 09:54
alibob написав: PUMB написав: Анд_рей написав:PUMB
Подскажите пожалуйста:
- внесение на счет гривны и валюты
- если две карты ПУМБ на одном счете пополнение двух карт суммируется?
-перевод от третьего лица
суммируется для лимита в 400 000 грн. ?
Спасибо.
Вітаємо! Ліміт в 400 тис. грн. діє на готівкові поповнення і гривні, і валюти (враховується еквівалентне значення). Даний ліміт накладається на рахунок
, тобто, у Вашому випадку, поповнення карт сумується. Чи підпадає переказ від третьої особи під ліміт, залежить від типу даного переказу: якщо це внесення готівки через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані заяви на переказ готівки на рахунки, то так.
Тобто при наявності двох/трьох і більше карткових рахунків
- по 400К на кожен?
Да нет конечно. По дeбильному просто у чела методичка написана. Или цитирует ее без привязки к вопросу. По ИНН идёт контроль. Это и финмоном предусмотрено изначально 400к в месяц. Чего бы вдруг случилось послабление для нала типа 400 к грн + 400 к валюта в эквиваленте
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Додано: Пон 25 лип, 2022 09:58
alibob написав: PUMB написав: Анд_рей написав:PUMB
Подскажите пожалуйста:
- внесение на счет гривны и валюты
- если две карты ПУМБ на одном счете пополнение двух карт суммируется?
-перевод от третьего лица
суммируется для лимита в 400 000 грн. ?
Спасибо.
Вітаємо! Ліміт в 400 тис. грн. діє на готівкові поповнення і гривні, і валюти (враховується еквівалентне значення). Даний ліміт накладається на рахунок
, тобто, у Вашому випадку, поповнення карт сумується. Чи підпадає переказ від третьої особи під ліміт, залежить від типу даного переказу: якщо це внесення готівки через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані заяви на переказ готівки на рахунки, то так.
Тобто при наявності двох/трьох і більше карткових рахунків
- по 400К на кожен?
Ні, ліміт сумується по усім рахункам.
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PUMB
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Додано: Пон 25 лип, 2022 10:40
PUMB написав: Goodman написав: PUMB написав:
Вітаємо! Актуальний курс можна переглянути за посиланням:
Доброго ранку ПУМБ, дайте уточнення, чи потрібно на виплати від Фонду гарантування , які отримуються через ПУМБ подавати підтверджуючі документи? Виплати цільові.
Вітаємо! Якщо сума більша за 400 тис. грн., то Банк може запитати підтверджуючі документи після виплати. У такому випадку до Вас звернуться наші спеціалісти і проінформують про необхідні документи.
Ага, тільки сам Фонд Гарантування і є гарантом надходження тієї суми і його цідулка про виплату і є тим підтверджуючи док-ом, банк повинен її роздрукувати і завірити. Потім може собі фотокопію залишити.
ПіпецЬ.
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