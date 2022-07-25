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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 192193194195

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ПУМБ 3.1 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 09:10

Re: ПУМБ

  PUMB написав:Вітаємо! Актуальний курс можна переглянути за посиланням:

Доброго ранку ПУМБ, дайте уточнення, чи потрібно на виплати від Фонду гарантування , які отримуються через ПУМБ подавати підтверджуючі документи? Виплати цільові.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 09:17

  Анд_рей написав:PUMB
Подскажите пожалуйста:
- внесение на счет гривны и валюты
- если две карты ПУМБ на одном счете пополнение двух карт суммируется?
-перевод от третьего лица
суммируется для лимита в 400 000 грн. ?
Спасибо.

Вітаємо! Ліміт в 400 тис. грн. діє на готівкові поповнення і гривні, і валюти (враховується еквівалентне значення). Даний ліміт накладається на рахунок, тобто, у Вашому випадку, поповнення карт сумується. Чи підпадає переказ від третьої особи під ліміт, залежить від типу даного переказу: якщо це внесення готівки через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані заяви на переказ готівки на рахунки, то так.
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 09:28

  Goodman написав:
  PUMB написав:Вітаємо! Актуальний курс можна переглянути за посиланням:

Доброго ранку ПУМБ, дайте уточнення, чи потрібно на виплати від Фонду гарантування , які отримуються через ПУМБ подавати підтверджуючі документи? Виплати цільові.

Вітаємо! Якщо сума більша за 400 тис. грн., то Банк може запитати підтверджуючі документи після виплати. У такому випадку до Вас звернуться наші спеціалісти і проінформують про необхідні документи.
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 09:30

  PUMB написав:
  Анд_рей написав:PUMB
Подскажите пожалуйста:
- внесение на счет гривны и валюты
- если две карты ПУМБ на одном счете пополнение двух карт суммируется?
-перевод от третьего лица
суммируется для лимита в 400 000 грн. ?
Спасибо.

Вітаємо! Ліміт в 400 тис. грн. діє на готівкові поповнення і гривні, і валюти (враховується еквівалентне значення). Даний ліміт накладається на рахунок, тобто, у Вашому випадку, поповнення карт сумується. Чи підпадає переказ від третьої особи під ліміт, залежить від типу даного переказу: якщо це внесення готівки через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані заяви на переказ готівки на рахунки, то так.


Тобто при наявності двох/трьох і більше карткових рахунків - по 400К на кожен?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 09:54

  alibob написав:
  PUMB написав:
  Анд_рей написав:PUMB
Подскажите пожалуйста:
- внесение на счет гривны и валюты
- если две карты ПУМБ на одном счете пополнение двух карт суммируется?
-перевод от третьего лица
суммируется для лимита в 400 000 грн. ?
Спасибо.

Вітаємо! Ліміт в 400 тис. грн. діє на готівкові поповнення і гривні, і валюти (враховується еквівалентне значення). Даний ліміт накладається на рахунок, тобто, у Вашому випадку, поповнення карт сумується. Чи підпадає переказ від третьої особи під ліміт, залежить від типу даного переказу: якщо це внесення готівки через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані заяви на переказ готівки на рахунки, то так.


Тобто при наявності двох/трьох і більше карткових рахунків - по 400К на кожен?

Да нет конечно. По дeбильному просто у чела методичка написана. Или цитирует ее без привязки к вопросу. По ИНН идёт контроль. Это и финмоном предусмотрено изначально 400к в месяц. Чего бы вдруг случилось послабление для нала типа 400 к грн + 400 к валюта в эквиваленте
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 09:58

  alibob написав:
  PUMB написав:
  Анд_рей написав:PUMB
Подскажите пожалуйста:
- внесение на счет гривны и валюты
- если две карты ПУМБ на одном счете пополнение двух карт суммируется?
-перевод от третьего лица
суммируется для лимита в 400 000 грн. ?
Спасибо.

Вітаємо! Ліміт в 400 тис. грн. діє на готівкові поповнення і гривні, і валюти (враховується еквівалентне значення). Даний ліміт накладається на рахунок, тобто, у Вашому випадку, поповнення карт сумується. Чи підпадає переказ від третьої особи під ліміт, залежить від типу даного переказу: якщо це внесення готівки через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані заяви на переказ готівки на рахунки, то так.


Тобто при наявності двох/трьох і більше карткових рахунків - по 400К на кожен?

Ні, ліміт сумується по усім рахункам.
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 10:40

  PUMB написав:
  Goodman написав:
  PUMB написав:Вітаємо! Актуальний курс можна переглянути за посиланням:

Доброго ранку ПУМБ, дайте уточнення, чи потрібно на виплати від Фонду гарантування , які отримуються через ПУМБ подавати підтверджуючі документи? Виплати цільові.

Вітаємо! Якщо сума більша за 400 тис. грн., то Банк може запитати підтверджуючі документи після виплати. У такому випадку до Вас звернуться наші спеціалісти і проінформують про необхідні документи.

Ага, тільки сам Фонд Гарантування і є гарантом надходження тієї суми і його цідулка про виплату і є тим підтверджуючи док-ом, банк повинен її роздрукувати і завірити. Потім може собі фотокопію залишити.
ПіпецЬ.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 11:31

  PUMB написав:Вітаємо! Актуальний курс можна переглянути за посиланням:

Доброго ранку ПУМБ, дайте уточнення, чи потрібно на виплати від Фонду гарантування , які отримуються через ПУМБ подавати підтверджуючі документи? Виплати цільові.[/quote]
Вітаємо! Якщо сума більша за 400 тис. грн., то Банк може запитати підтверджуючі документи після виплати. У такому випадку до Вас звернуться наші спеціалісти і проінформують про необхідні документи.[/quote]
Ага, тільки сам Фонд Гарантування і є гарантом надходження тієї суми і його цідулка про виплату і є тим підтверджуючи док-ом, банк повинен її роздрукувати і завірити. Потім може собі фотокопію залишити.
ПіпецЬ.[/quote]
Я є клієнтом багатьох банків , так ось квітанція про виплату із Фонда сума більше 150 000 грн , але менше 200000 все одно запросили надати підтверджуючі документи з якого банка ,тому я купив валюти і вніс готівково до порогового ліміту . По-друге , якщо у мене на руках буде на декількох чоловік Довіренність то ПУМБ також вирішить вжити заходів , тому наприклад обираю державні банки для таких виплат - їм підходить навіть не фотокопія довіреності
sens
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 13:43

  sens написав:
  PUMB написав:Вітаємо! Актуальний курс можна переглянути за посиланням:

Доброго ранку ПУМБ, дайте уточнення, чи потрібно на виплати від Фонду гарантування , які отримуються через ПУМБ подавати підтверджуючі документи? Виплати цільові.

Вітаємо! Якщо сума більша за 400 тис. грн., то Банк може запитати підтверджуючі документи після виплати. У такому випадку до Вас звернуться наші спеціалісти і проінформують про необхідні документи.[/quote]
Ага, тільки сам Фонд Гарантування і є гарантом надходження тієї суми і його цідулка про виплату і є тим підтверджуючи док-ом, банк повинен її роздрукувати і завірити. Потім може собі фотокопію залишити.
ПіпецЬ.[/quote]
Я є клієнтом багатьох банків , так ось квітанція про виплату із Фонда сума більше 150 000 грн , але менше 200000 все одно запросили надати підтверджуючі документи з якого банка ,тому я купив валюти і вніс готівково до порогового ліміту . По-друге , якщо у мене на руках буде на декількох чоловік Довіренність то ПУМБ також вирішить вжити заходів , тому наприклад обираю державні банки для таких виплат - їм підходить навіть не фотокопія довіреності[/quote]
Ну зрозуміло, що на Мумбу нуна ще раз наТравити Регулятора -- хай він навчить банку таки поважати первісні док-ти для фінмону від Держави :mrgreen:
Amethyst
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