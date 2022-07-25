Howl
Дополню вопросы:
3. При невозможности посещения отделения есть возможность выпустить виртуальную допку к кредитке аналогично дебетовой всеКАРТА?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 лип, 2022 15:18
Howl
Дополню вопросы:
3. При невозможности посещения отделения есть возможность выпустить виртуальную допку к кредитке аналогично дебетовой всеКАРТА?
Додано: Пон 25 лип, 2022 16:11
Додано: Пон 25 лип, 2022 16:17
Додано: Пон 25 лип, 2022 16:20
Re: ПУМБ
PUMB, клієнт може мати одночасно два пакети: "всеМОЖУ" й "всеМОЖУ Online"?
Додано: Пон 25 лип, 2022 16:37
То есть если у меня обычная кредитка всеМОЖУ и у меня нет возможности посетить отделение для перевыпуска по сроку старой, то нет никаких вариантов? И клиент останется без карты вообще пока не посетит отделение - я правильно понял?
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