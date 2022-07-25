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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 193194195196

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ПУМБ 3.1 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 15:18

Howl
Дополню вопросы:
3. При невозможности посещения отделения есть возможность выпустить виртуальную допку к кредитке аналогично дебетовой всеКАРТА?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 16:11

  Howl написав:1 При цьому перевипуск карток "всеМОЖУ" доступний чи ні?
2 Змінити тариф із "усеМОЖУ" на "всеМОЖУ online" можливо чи ні?

Перевипуск або замовлення нової карти в уже існуючому пакеті Всеможу - доступне. Проте, змінити тариф з одного пакета Всеможу на інший - неможливо.
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 16:17

  Vorlon написав:Howl
Дополню вопросы:
3. При невозможности посещения отделения есть возможность выпустить виртуальную допку к кредитке аналогично дебетовой всеКАРТА?

У додатку Ви можете отримати лише вiртуальну картку "ВСЕМОЖУ Online".
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 16:20

Re: ПУМБ

PUMB, клієнт може мати одночасно два пакети: "всеМОЖУ" й "всеМОЖУ Online"?
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 16:37

  PUMB написав:
  Vorlon написав:Дополню вопросы:
3. При невозможности посещения отделения есть возможность выпустить виртуальную допку к кредитке аналогично дебетовой всеКАРТА?

У додатку Ви можете отримати лише вiртуальну картку "ВСЕМОЖУ Online".

То есть если у меня обычная кредитка всеМОЖУ и у меня нет возможности посетить отделение для перевыпуска по сроку старой, то нет никаких вариантов? И клиент останется без карты вообще пока не посетит отделение - я правильно понял?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 17:09

Открытие онлайн сделали, а закрыть карту онлайн можно уже?
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 17:37

От і докотилися до того, що виписка і із Інет-банкінгу стала не інформативною. Операції за декілька останніх днів (з 20.07 по 24.07), які вже проведені по рахунку подаються, як списані сьогодні і без вказування валюти розрахунків.... Повна дурня. Останні операції,які показуються нормально, за 19.07
До речі, вони додали можливість формувати виписку по кредитній картці прямо у додатку (якщо правильно зрозумів, то для Android only). Але, за поточний місяць сформувати не можна - він ще не закінчився :mrgreen: Про те, що людям виписка може бути потрібна менше ніж за місяць - взагалі мова не йде. Ще одна "цікавинка" - при формуванні виписки за попередній місяць, тіди потрапили 2 операції за 24.07, які були проведні сьогодні (в Інет-банкінгу, вони все ще висять як просто заблоковані).
Ще із спостережень - декілька місяців тому в мобільному додатку спочатку з'являвся запис про блокування (резервування) коштів, а потім коли вони проводилися по рахунку, то з'являвся запис про списання, але при цьому запис про резерв зникав. Зараз запис про резерв залишається у переліку операцій, і це додає плутанини.
Отже, повний бардак. Хоча, можливо ПУМБ зможе довести, що цей бардак і не такий же і повний зараз :mrgreen: - завжди є простір для того, щоб погіршити сервіс
nickvp
 
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  #<1 ... 193194195196
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