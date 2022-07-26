Howl
Дополню вопросы:
3. При невозможности посещения отделения есть возможность выпустить виртуальную допку к кредитке аналогично дебетовой всеКАРТА?
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Додано: Пон 25 лип, 2022 15:18
Howl
Дополню вопросы:
3. При невозможности посещения отделения есть возможность выпустить виртуальную допку к кредитке аналогично дебетовой всеКАРТА?
Додано: Пон 25 лип, 2022 16:11
Додано: Пон 25 лип, 2022 16:17
Додано: Пон 25 лип, 2022 16:20
Re: ПУМБ
PUMB, клієнт може мати одночасно два пакети: "всеМОЖУ" й "всеМОЖУ Online"?
Додано: Пон 25 лип, 2022 16:37
То есть если у меня обычная кредитка всеМОЖУ и у меня нет возможности посетить отделение для перевыпуска по сроку старой, то нет никаких вариантов? И клиент останется без карты вообще пока не посетит отделение - я правильно понял?
Додано: Пон 25 лип, 2022 17:37
От і докотилися до того, що виписка і із Інет-банкінгу стала не інформативною. Операції за декілька останніх днів (з 20.07 по 24.07), які вже проведені по рахунку подаються, як списані сьогодні і без вказування валюти розрахунків.... Повна дурня. Останні операції,які показуються нормально, за 19.07
До речі, вони додали можливість формувати виписку по кредитній картці прямо у додатку (якщо правильно зрозумів, то для Android only). Але, за поточний місяць сформувати не можна - він ще не закінчився Про те, що людям виписка може бути потрібна менше ніж за місяць - взагалі мова не йде. Ще одна "цікавинка" - при формуванні виписки за попередній місяць, тіди потрапили 2 операції за 24.07, які були проведні сьогодні (в Інет-банкінгу, вони все ще висять як просто заблоковані).
Ще із спостережень - декілька місяців тому в мобільному додатку спочатку з'являвся запис про блокування (резервування) коштів, а потім коли вони проводилися по рахунку, то з'являвся запис про списання, але при цьому запис про резерв зникав. Зараз запис про резерв залишається у переліку операцій, і це додає плутанини.
Отже, повний бардак. Хоча, можливо ПУМБ зможе довести, що цей бардак і не такий же і повний зараз - завжди є простір для того, щоб погіршити сервіс
Додано: Пон 25 лип, 2022 21:40
Re: ПУМБ
там мало хто володіє мат частиною,
на мою одиноку думку - якщо в липні не було червоних стежок , то можливо питань і не виникне, поріг в 400к на те він і поріг.
По питанню Фонду - в розмові я апелював, що кошти від Фонду , це кошти "банку , лопув", тобто "банк, що лопнув" уже провів моніторинг тих коштів і у нього ніяких питань не виникло. І можливо , це кочуючі кошти, що переходять з банку в банк ( на кращі умови). Але , все одно гнули тему фінмона - можливо доведеться ПОВТОРНО надати ти довідки і папірці, що надавалися у свій час у "банк, що лопнув".
Такі ось НЕСМАЧНІ ПИРОГИ.
PS Слово за слово, зайшла тема, а що робитиму з коштами?
Я висловив припущення, що частину позміщу на депозит в ПУМБ.
І відразу розмова стала МЯГШЕ , попустило - на кону депозитна программа , ЯКУ ТРЕ ВИКОНУВАТИ .
Додано: Вів 26 лип, 2022 01:12
WallNutPen
по финмону операция на 400 к и выше...а тут уже каждый банк по своей методичке,кто что придумал.
Додано: Вів 26 лип, 2022 06:32
Это нормально. Это разные мониторинги. Согласно нормативке НБУ в банках существует два типа мониторинга - обязательный и внутренний. Насколько я помню 400к это порог обязательного финмона. Причем не обязательно на одну операцию. Накопительно он тоже действует во всех банках. Но при этом по FATF ещё есть такое правило как "знай своего клиента" вот согласно этому правилу уже внутреннему мониторингу подлежат все операции клиента которые не вписываются в его стандартную поведенческую модель как клиента. То есть банк может заблокировать , редъявить требования о предоставлении документов и даже разорвать деловые отношения и по горяздо меньшей операции чем 400 к если она не обычна для клиента и он не может предоставить документы о ее характере и законности. Вот критерии всего этого банк описывает во внутреннем положении о внутреннем финмоне. И да каждый банк его разрабатывает по собственному видению и ведёт внутренний реестр отмониторенного. А критерии обязательного финмона утверждения для всех банков, если не ошибаюсь на уровне постановления НБУ - и там отмониторенные операции банк передает специальному органу и тоже ведёт реестр, но другой.
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