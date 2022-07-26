Додано: Пон 25 лип, 2022 17:37

От і докотилися до того, що виписка і із Інет-банкінгу стала не інформативною. Операції за декілька останніх днів (з 20.07 по 24.07), які вже проведені по рахунку подаються, як списані сьогодні і без вказування валюти розрахунків.... Повна дурня. Останні операції,які показуються нормально, за 19.07До речі, вони додали можливість формувати виписку по кредитній картці прямо у додатку (якщо правильно зрозумів, то для Android only). Але, за поточний місяць сформувати не можна - він ще не закінчивсяПро те, що людям виписка може бути потрібна менше ніж за місяць - взагалі мова не йде. Ще одна "цікавинка" - при формуванні виписки за попередній місяць, тіди потрапили 2 операції за 24.07, які були проведні сьогодні (в Інет-банкінгу, вони все ще висять як просто заблоковані).Ще із спостережень - декілька місяців тому в мобільному додатку спочатку з'являвся запис про блокування (резервування) коштів, а потім коли вони проводилися по рахунку, то з'являвся запис про списання, але при цьому запис про резерв зникав. Зараз запис про резерв залишається у переліку операцій, і це додає плутанини.Отже, повний бардак. Хоча, можливо ПУМБ зможе довести, що цей бардак і не такий же і повний зараз- завжди є простір для того, щоб погіршити сервіс