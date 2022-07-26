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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 194195196197

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.1 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 07:00

  WallNutPen написав:
  Анд_рей написав:WallNutPen
по финмону операция на 400 к и выше...а тут уже каждый банк по своей методичке,кто что придумал.
Это нормально. Это разные мониторинги. Согласно нормативке НБУ в банках существует два типа мониторинга - обязательный и внутренний. Насколько я помню 400к это порог обязательного финмона. Причем не обязательно на одну операцию. Накопительно он тоже действует во всех банках. Но при этом по FATF ещё есть такое правило как "знай своего клиента" вот согласно этому правилу уже внутреннему мониторингу подлежат все операции клиента которые не вписываются в его стандартную поведенческую модель как клиента. То есть банк может заблокировать , редъявить требования о предоставлении документов и даже разорвать деловые отношения и по горяздо меньшей операции чем 400 к если она не обычна для клиента и он не может предоставить документы о ее характере и законности. Вот критерии всего этого банк описывает во внутреннем положении о внутреннем финмоне. И да каждый банк его разрабатывает по собственному видению и ведёт внутренний реестр отмониторенного. А критерии обязательного финмона утверждения для всех банков, если не ошибаюсь на уровне постановления НБУ - и там отмониторенные операции банк передает специальному органу и тоже ведёт реестр, но другой.
сьогодення якесь сіре і непрозоре. Пару років тому гроші від Фонда були білі і відсотки були допустимі, за 5 місяців в цьому році курс змінився як і ставки але не у всіх,тому напевно якщо кортить, то можливо і бінанс, а також крипта. З валютою у державі як і з бюджетом-складно. Треба розуміти - гроші в банк, це менше готівки на чорному ринку та на наслідки війни
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  #<1 ... 194195196197
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