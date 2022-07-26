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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 194195196197 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.1 5 26 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 15% 4 2- Погане. Некомпетентне. 12% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 31% 8 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 12% 3 Всього голосів : 26 Додано: Вів 26 лип, 2022 07:00 WallNutPen написав: Анд_рей написав: WallNutPen

по финмону операция на 400 к и выше...а тут уже каждый банк по своей методичке,кто что придумал. по финмону операция на 400 к и выше...а тут уже каждый банк по своей методичке,кто что придумал. Это нормально. Это разные мониторинги. Согласно нормативке НБУ в банках существует два типа мониторинга - обязательный и внутренний. Насколько я помню 400к это порог обязательного финмона. Причем не обязательно на одну операцию. Накопительно он тоже действует во всех банках. Но при этом по FATF ещё есть такое правило как "знай своего клиента" вот согласно этому правилу уже внутреннему мониторингу подлежат все операции клиента которые не вписываются в его стандартную поведенческую модель как клиента. То есть банк может заблокировать , редъявить требования о предоставлении документов и даже разорвать деловые отношения и по горяздо меньшей операции чем 400 к если она не обычна для клиента и он не может предоставить документы о ее характере и законности. Вот критерии всего этого банк описывает во внутреннем положении о внутреннем финмоне. И да каждый банк его разрабатывает по собственному видению и ведёт внутренний реестр отмониторенного. А критерии обязательного финмона утверждения для всех банков, если не ошибаюсь на уровне постановления НБУ - и там отмониторенные операции банк передает специальному органу и тоже ведёт реестр, но другой. Это нормально. Это разные мониторинги. Согласно нормативке НБУ в банках существует два типа мониторинга - обязательный и внутренний. Насколько я помню 400к это порог обязательного финмона. Причем не обязательно на одну операцию. Накопительно он тоже действует во всех банках. Но при этом по FATF ещё есть такое правило как "знай своего клиента" вот согласно этому правилу уже внутреннему мониторингу подлежат все операции клиента которые не вписываются в его стандартную поведенческую модель как клиента. То есть банк может заблокировать , редъявить требования о предоставлении документов и даже разорвать деловые отношения и по горяздо меньшей операции чем 400 к если она не обычна для клиента и он не может предоставить документы о ее характере и законности. Вот критерии всего этого банк описывает во внутреннем положении о внутреннем финмоне. И да каждый банк его разрабатывает по собственному видению и ведёт внутренний реестр отмониторенного. А критерии обязательного финмона утверждения для всех банков, если не ошибаюсь на уровне постановления НБУ - и там отмониторенные операции банк передает специальному органу и тоже ведёт реестр, но другой. сьогодення якесь сіре і непрозоре. Пару років тому гроші від Фонда були білі і відсотки були допустимі, за 5 місяців в цьому році курс змінився як і ставки але не у всіх,тому напевно якщо кортить, то можливо і бінанс, а також крипта. З валютою у державі як і з бюджетом-складно. Треба розуміти - гроші в банк, це менше готівки на чорному ринку та на наслідки війни сьогодення якесь сіре і непрозоре. Пару років тому гроші від Фонда були білі і відсотки були допустимі, за 5 місяців в цьому році курс змінився як і ставки але не у всіх,тому напевно якщо кортить, то можливо і бінанс, а також крипта. З валютою у державі як і з бюджетом-складно. Треба розуміти - гроші в банк, це менше готівки на чорному ринку та на наслідки війни sens

Повідомлень: 12962 З нами з: 12.09.13 Подякував: 33 раз. Подякували: 734 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 194195196197 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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