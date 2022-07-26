WallNutPen написав:

Анд_рей написав: WallNutPen

по финмону операция на 400 к и выше...а тут уже каждый банк по своей методичке,кто что придумал. по финмону операция на 400 к и выше...а тут уже каждый банк по своей методичке,кто что придумал.

Это нормально. Это разные мониторинги. Согласно нормативке НБУ в банках существует два типа мониторинга - обязательный и внутренний. Насколько я помню 400к это порог обязательного финмона. Причем не обязательно на одну операцию. Накопительно он тоже действует во всех банках. Но при этом по FATF ещё есть такое правило как "знай своего клиента" вот согласно этому правилу уже внутреннему мониторингу подлежат все операции клиента которые не вписываются в его стандартную поведенческую модель как клиента. То есть банк может заблокировать , редъявить требования о предоставлении документов и даже разорвать деловые отношения и по горяздо меньшей операции чем 400 к если она не обычна для клиента и он не может предоставить документы о ее характере и законности. Вот критерии всего этого банк описывает во внутреннем положении о внутреннем финмоне. И да каждый банк его разрабатывает по собственному видению и ведёт внутренний реестр отмониторенного. А критерии обязательного финмона утверждения для всех банков, если не ошибаюсь на уровне постановления НБУ - и там отмониторенные операции банк передает специальному органу и тоже ведёт реестр, но другой.