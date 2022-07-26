Анд_рей написав:WallNutPen по финмону операция на 400 к и выше...а тут уже каждый банк по своей методичке,кто что придумал.
Это нормально. Это разные мониторинги. Согласно нормативке НБУ в банках существует два типа мониторинга - обязательный и внутренний. Насколько я помню 400к это порог обязательного финмона. Причем не обязательно на одну операцию. Накопительно он тоже действует во всех банках. Но при этом по FATF ещё есть такое правило как "знай своего клиента" вот согласно этому правилу уже внутреннему мониторингу подлежат все операции клиента которые не вписываются в его стандартную поведенческую модель как клиента. То есть банк может заблокировать , редъявить требования о предоставлении документов и даже разорвать деловые отношения и по горяздо меньшей операции чем 400 к если она не обычна для клиента и он не может предоставить документы о ее характере и законности. Вот критерии всего этого банк описывает во внутреннем положении о внутреннем финмоне. И да каждый банк его разрабатывает по собственному видению и ведёт внутренний реестр отмониторенного. А критерии обязательного финмона утверждения для всех банков, если не ошибаюсь на уровне постановления НБУ - и там отмониторенные операции банк передает специальному органу и тоже ведёт реестр, но другой.
сьогодення якесь сіре і непрозоре. Пару років тому гроші від Фонда були білі і відсотки були допустимі, за 5 місяців в цьому році курс змінився як і ставки але не у всіх,тому напевно якщо кортить, то можливо і бінанс, а також крипта. З валютою у державі як і з бюджетом-складно. Треба розуміти - гроші в банк, це менше готівки на чорному ринку та на наслідки війни
Все так упорно обсуждают ПУМБ, типа др. банков мало. Он интересен был для дорожки из привата. Сейчас обычный банк с обычными функциями, как у многих других. Люди с мозгами все перекидывают сегодня монеты с карт на карту и многие перешли на моно банк. Снимать нал в банкомате ПУМБА, кто привык бегать с пачками бумаги??? Можно рассмотреть, но опять же и без него можно сделать данную операцию. Может я не знаю сейчас про другие плюшки в ПУМбе - расскажите?. Пользуюсь кредиткой и если дают, то рассрочкой под 0% за товары. За границей делать обнал в у.е. дорого у них, не выгодно и раньше было. Депозитными ставочками он не выделялся, среди др. Банк не плохой, только его выкрутасы в 400тыс. многих спугнули и теперь ему опять надо чем то привлечь своих постоянных клиентов.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 26 лип, 2022 09:20, всього редагувалось 6 разів.
Vorlon написав:Дополню вопросы: 3. При невозможности посещения отделения есть возможность выпустить виртуальную допку к кредитке аналогично дебетовой всеКАРТА?
У додатку Ви можете отримати лише вiртуальну картку "ВСЕМОЖУ Online".
То есть если у меня обычная кредитка всеМОЖУ и у меня нет возможности посетить отделение для перевыпуска по сроку старой, то нет никаких вариантов? И клиент останется без карты вообще пока не посетит отделение - я правильно понял?
Термін дії всіх карток ПУМБ подовжено автоматично до кінця року.
PUMB написав:Термін дії всіх карток ПУМБ подовжено автоматично до кінця року.
А расскажите как воспользоваться такой "подовженной картой" в интернете? Или как ее привязать в условный гуглпей? Зачем натягивать сову на глобус - у вас ведь есть инструмент - виртуальные карта - если клиент согласен на такой продукт - зачем нужна эта пролонгация карт которая работает и так криво а для интернет сервисов и вовсе мало применима?
Игорь Алексеевич написав:Все так упорно обсуждают ПУМБ, типа др. банков мало. Он интересен был для дорожки из привата.
Упор обсуждения идет в свете ДИСТАНЦИОННИХ ВИПЛАТ по фонду.
так если боятся муток у него 400тыс., то зачем лезть?? многие пока временно вывели оттуда свои монеты до полного урегулирования вопроса. банк вроде все рассказал, теперь надо время знатокам, что бы поверить банку и вернуть монеты обратно. но их решили опередить меговцы, это даже хорошо, будем читать их сообщения, как проходит приём 400тыс.))
Игорь Алексеевич написав:Все так упорно обсуждают ПУМБ, типа др. банков мало. Он интересен был для дорожки из привата.
Упор обсуждения идет в свете ДИСТАНЦИОННИХ ВИПЛАТ по фонду.
В свете ДИСТАНЦИОННИХ ВИПЛАТ по фонду нуна выбирать др. банку, с адекватным восприятием ограничений регулятора, с бесплатным СЭПом, виртуальными картами и документарной поддержкой или хотя бы депозитами(хотя эт седня и не самое нужное). Советую Альфу, Аваль, Моню и даже ТАС через своих пасынков
ПС. ПУМБа, ты хотя бы на Вільний 9..10% сделала бы, шооолии
Анд_рей написав:WallNutPen по финмону операция на 400 к и выше...а тут уже каждый банк по своей методичке,кто что придумал.
Это нормально. Это разные мониторинги. Согласно нормативке НБУ в банках существует два типа мониторинга - обязательный и внутренний. Насколько я помню 400к это порог обязательного финмона. Причем не обязательно на одну операцию. Накопительно он тоже действует во всех банках. Но при этом по FATF ещё есть такое правило как "знай своего клиента" вот согласно этому правилу уже внутреннему мониторингу подлежат все операции клиента которые не вписываются в его стандартную поведенческую модель как клиента. То есть банк может заблокировать , редъявить требования о предоставлении документов и даже разорвать деловые отношения и по горяздо меньшей операции чем 400 к если она не обычна для клиента и он не может предоставить документы о ее характере и законности. Вот критерии всего этого банк описывает во внутреннем положении о внутреннем финмоне. И да каждый банк его разрабатывает по собственному видению и ведёт внутренний реестр отмониторенного. А критерии обязательного финмона утверждения для всех банков, если не ошибаюсь на уровне постановления НБУ - и там отмониторенные операции банк передает специальному органу и тоже ведёт реестр, но другой.
Есть понятие порога в финансовых операциях которые подлежат обязательному финансовому мониторингу и это 400 000 грн. по ОДНОЙ операции(согласно Закона України Про запобігання ...и бла бла бла) Все что до 400 000 грн. это уже чисто внутреннее от банка. Кто может подсказать какими могут быть последствия не предоставления документов которые требует банк по своему внутреннему мониторингу? Операции уже завершены и вот думаю собирать документы или забить(кучу суеты создаст) и пусть заблокируют счет? Потом закрыть счет и новый открыть.
Анд_рей написав:Кто может подсказать какими могут быть последствия не предоставления документов которые требует банк по своему внутреннему мониторингу? Операции уже завершены и вот думаю собирать документы или забить(кучу суеты создаст) и пусть заблокируют счет? Потом закрыть счет и новый открыть.
Знакомому в довоєнні часи забанили по інн, і просто він тепер нічого в пумбв відкрити не може. (Технічно не знаю, але йому давали листа: ділові стосунки розірвані, більше не приходьте). А саме цікаве було те що нас використовувала фірма за згодою банку (рівень прийняття рішень не знаю). І нам заходили конвертні зп і інші господарські витрати не підзвітні і готівкові. Банк не знати не міг, нас таких було +- 2тищ людей не думаю що фін директор стояв в терміналі і кожному картку поповнював