Ви можете оформити картку "ВСЕМОЖУ Online" через додаток. Детальніше за посиланням:
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 лип, 2022 10:33
Ви можете оформити картку "ВСЕМОЖУ Online" через додаток. Детальніше за посиланням:
Додано: Вів 26 лип, 2022 10:36
Деньги будут заморожены на счету, кроме как только задонатить на ВСУ и что-то с облигациями
Додано: Вів 26 лип, 2022 10:41
PUMB
Какой тип карт (основной или дополнительной) дебетных и кредитных имеет максимальный срок действия? Есть ли в банке карты (и какого типа) со сроком действия больше 3 лет?
Додано: Вів 26 лип, 2022 10:49
Re: ПУМБ
idealstorm
а можно постанову Каб.мина или НБУ, что идёт на ВСУ. Я могу тебе написать на благотвор. фонд.
Додано: Вів 26 лип, 2022 10:50
Re: ПУМБ
ПУМБ розповів, як вони обслуговують клієнтів
Додано: Вів 26 лип, 2022 10:51
Re: ПУМБ
Хочу наголосити, що якщо ви знов посилаєтеся на останні оновлення умов Мониторінгу від НБУ, то згідно тих Оновлень(березень 2022), Банк ВЗАГАЛІ немає щось аналізувати і витребувати якісь док-ти. Він просто повинен заблокувати гроші, дочекатися запиту від любого клієнта та повідомити йому про блокування і оті подальші можливості витратити гроші на акції і т.п.
Тобто, якщо мова іде про Воєнний Стан, то запиту додаткових док-тів ВЗАГАЛІ не потрібно і в т.ч. і РОЗБЛОКУВАННЯ в принципі не можливо. Алес.
АЛЕ!! Ви проводите блокування на підставі перевірки СВОГО Фінмону (хоч від 1 грн і до 400К, а не обов'язкового від НБУ) і тут мови про Воєнний Стан Немає.
Тому я всім, хто підпав під таке своєрідне викривлене трактування фінмону наполегливо раджу після отримання листа з запитом на надання док-тів писати Скаргу в НБУ. Я так розумію, що ПУМБ робить усні запити, лякає СБУ і затягує т.з. "перевірку" на 1..2 місяці, а потім таки розриває відносини.
Додано: Вів 26 лип, 2022 11:33
Воспринимают ли как аргумент ссылку на мою декларацию в НАЗК...где четко указаны суммы наличных которые у меня хранились...во время войны решил отнести в банк.Это будет являться подтверждением источника средств?
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