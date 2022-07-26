RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 196197198199

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.1 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 10:33

  IDAN написав:Питання до представника банку. Якщо маю дебетова Все карта, чи можу в додатку відкрити Все можу? Чи треба до відділення топати?

Ви можете оформити картку "ВСЕМОЖУ Online" через додаток. Детальніше за посиланням: https://retail.pumb.ua/credit/can-all
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2817
З нами з: 19.07.11
Подякував: 794 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 10:36

  Игорь Алексеевич написав:
  PUMB написав:
  Анд_рей написав:Кто может подсказать какими могут быть последствия не предоставления документов которые требует банк по своему внутреннему мониторингу?

У разі ненадання документів, за Вашими рахунками будуть залишатися обмеження на видаткові операції.


А можно конкретней какие обмеження???
Ребята вы были нормальным банком, пытались привлечь новых клиентов, создавали хорошие программы и сейчас всё хэрите прям не по дням а по часам.
Создаётся такое впечатление, что вам всё уже по барабану и на корабле прозвучала команда - шухер.


Деньги будут заморожены на счету, кроме как только задонатить на ВСУ и что-то с облигациями
idealstorm
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 1717
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 10:41

PUMB
Какой тип карт (основной или дополнительной) дебетных и кредитных имеет максимальный срок действия? Есть ли в банке карты (и какого типа) со сроком действия больше 3 лет?
Vorlon
 
Повідомлень: 10294
З нами з: 14.06.13
Подякував: 484 раз.
Подякували: 1118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 10:49

Re: ПУМБ

idealstorm
а можно постанову Каб.мина или НБУ, что идёт на ВСУ. Я могу тебе написать на благотвор. фонд.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5507
З нами з: 13.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 613 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 10:50

Re: ПУМБ

ПУМБ розповів, як вони обслуговують клієнтів https://www.youtube.com/watch?v=0bZDw7Ut-9s
vkladchiik
 
Повідомлень: 295
З нами з: 30.07.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 10:51

Re: ПУМБ

  PUMB написав:Рішення про закриття рахунку та зняття коштів буде прийматися після закінчення воєнного стану в Україні.
Хочу наголосити, що якщо ви знов посилаєтеся на останні оновлення умов Мониторінгу від НБУ, то згідно тих Оновлень(березень 2022), Банк ВЗАГАЛІ немає щось аналізувати і витребувати якісь док-ти. Він просто повинен заблокувати гроші, дочекатися запиту від любого клієнта та повідомити йому про блокування і оті подальші можливості витратити гроші на акції і т.п.
Тобто, якщо мова іде про Воєнний Стан, то запиту додаткових док-тів ВЗАГАЛІ не потрібно і в т.ч. і РОЗБЛОКУВАННЯ в принципі не можливо. Алес.

АЛЕ!! Ви проводите блокування на підставі перевірки СВОГО Фінмону (хоч від 1 грн і до 400К, а не обов'язкового від НБУ) і тут мови про Воєнний Стан Немає.
Тому я всім, хто підпав під таке своєрідне викривлене трактування фінмону наполегливо раджу після отримання листа з запитом на надання док-тів писати Скаргу в НБУ. Я так розумію, що ПУМБ робить усні запити, лякає СБУ і затягує т.з. "перевірку" на 1..2 місяці, а потім таки розриває відносини.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2743
З нами з: 05.05.21
Подякував: 164 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
1
5
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:33

  PUMB написав:
  Анд_рей написав:Кто может подсказать какими могут быть последствия не предоставления документов которые требует банк по своему внутреннему мониторингу?

У разі ненадання документів, за Вашими рахунками будуть залишатися обмеження на видаткові операції.

Воспринимают ли как аргумент ссылку на мою декларацию в НАЗК...где четко указаны суммы наличных которые у меня хранились...во время войны решил отнести в банк.Это будет являться подтверждением источника средств?
Анд_рей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 259
З нами з: 14.08.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 12:09

  Анд_рей написав:
  PUMB написав:
  Анд_рей написав:Кто может подсказать какими могут быть последствия не предоставления документов которые требует банк по своему внутреннему мониторингу?

У разі ненадання документів, за Вашими рахунками будуть залишатися обмеження на видаткові операції.

Воспринимают ли как аргумент ссылку на мою декларацию в НАЗК...где четко указаны суммы наличных которые у меня хранились...во время войны решил отнести в банк.Это будет являться подтверждением источника средств?

Перелік документів формується індивідуально. Якщо Ви перевищили ліміт, з Вами зв'яжеться наш спеціаліст і проінформує про необхідні документи. Також Ви можете уточнити це, написавши нам на пошту info@fuib.com.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2817
З нами з: 19.07.11
Подякував: 794 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 13:03

  PUMB написав:Перелік документів формується індивідуально.

Черговий інноваційний підхід до обслуговування. Є такі клієнти для яких жодні документи не беруться до розгляду? Чи може у якийсь момент коло таких клієнтів розширитися до усіх наявних?
klug
 
Повідомлень: 7150
З нами з: 18.08.14
Подякував: 305 раз.
Подякували: 989 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 13:25

  klug написав:
  PUMB написав:Перелік документів формується індивідуально.

Черговий інноваційний підхід до обслуговування. Є такі клієнти для яких жодні документи не беруться до розгляду? Чи може у якийсь момент коло таких клієнтів розширитися до усіх наявних?

Якщо клієнтом не буде перевищено ліміт на внесення, то будь-які документальні підтвердження походження коштів не потрібні. Користування рахунками буде не обмеженим.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2817
З нами з: 19.07.11
Подякував: 794 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 196197198199
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ebrogim, IGNAT, PUMB і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (504)
26.07.2022 14:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.