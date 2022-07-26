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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 197198199200

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.1 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:21

  PUMB написав:
  klug написав:
  PUMB написав:Перелік документів формується індивідуально.

Черговий інноваційний підхід до обслуговування. Є такі клієнти для яких жодні документи не беруться до розгляду? Чи може у якийсь момент коло таких клієнтів розширитися до усіх наявних?

Якщо клієнтом не буде перевищено ліміт на внесення, то будь-які документальні підтвердження походження коштів не потрібні. Користування рахунками буде не обмеженим.

Шикарный подход. Но вы не останавливаетесь - идите дальше в логике своих мыслей. К примеру можете еще написать такие варианты:
1. Якщо клієнтом не буде внесено ніяких коштів на рахунок, то будь-які документальні підтвердження походження коштів не потрібні. Користування рахунками буде не обмеженим.
2. Якщо громадянин України не стане клієнтом банком ПУМБ, то будь-які документальні підтвердження походження коштів не потрібні.
...
Ну и в том же духе можно еще много понавыдумывать ситуаций коли "будь-які документальні підтвердження походження коштів не потрібні. Користування рахунками буде не обмеженим."
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:33

Re: ПУМБ

  WallNutPen написав:Шикарный подход.

ну даа
Кстати подслушано надцать лет в кассе ПУМБа:
- вам нужно предоставлять паспорт при снятии денег с карты
- не нужно, если вы не будете снимать деньги
Amethyst
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  #<1 ... 197198199200
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