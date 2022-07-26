PUMB написав:
Якщо клієнтом не буде перевищено ліміт на внесення, то будь-які документальні підтвердження походження коштів не потрібні. Користування рахунками буде не обмеженим.
Шикарный подход. Но вы не останавливаетесь - идите дальше в логике своих мыслей. К примеру можете еще написать такие варианты:
1. Якщо клієнтом не буде внесено ніяких коштів на рахунок, то будь-які документальні підтвердження походження коштів не потрібні. Користування рахунками буде не обмеженим.
2. Якщо громадянин України не стане клієнтом банком ПУМБ, то будь-які документальні підтвердження походження коштів не потрібні.
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Ну и в том же духе можно еще много понавыдумывать ситуаций коли "будь-які документальні підтвердження походження коштів не потрібні. Користування рахунками буде не обмеженим."