RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 197198199200

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.1 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:21

  PUMB написав:
  klug написав:
  PUMB написав:Перелік документів формується індивідуально.

Черговий інноваційний підхід до обслуговування. Є такі клієнти для яких жодні документи не беруться до розгляду? Чи може у якийсь момент коло таких клієнтів розширитися до усіх наявних?

Якщо клієнтом не буде перевищено ліміт на внесення, то будь-які документальні підтвердження походження коштів не потрібні. Користування рахунками буде не обмеженим.

Шикарный подход. Но вы не останавливаетесь - идите дальше в логике своих мыслей. К примеру можете еще написать такие варианты:
1. Якщо клієнтом не буде внесено ніяких коштів на рахунок, то будь-які документальні підтвердження походження коштів не потрібні. Користування рахунками буде не обмеженим.
2. Якщо громадянин України не стане клієнтом банком ПУМБ, то будь-які документальні підтвердження походження коштів не потрібні.
...
Ну и в том же духе можно еще много понавыдумывать ситуаций коли "будь-які документальні підтвердження походження коштів не потрібні. Користування рахунками буде не обмеженим."
WallNutPen
 
Повідомлень: 692
З нами з: 08.06.20
Подякував: 17 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:33

Re: ПУМБ

  WallNutPen написав:Шикарный подход.

ну даа
Кстати подслушано надцать лет в кассе ПУМБа:
- вам нужно предоставлять паспорт при снятии денег с карты
- не нужно, если вы не будете снимать деньги
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2749
З нами з: 05.05.21
Подякував: 164 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
1
5
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 15:53

Re: ПУМБ

PUMB, у вас ужасная поддержка через электронную почту!

В 15:48 на почту отправил пожелания касательно развития мобильного приложения (тема письма "Стисла інформація по операціях"). В сообщении расписал проблему и привел скрины отображения входящего СЭП в веб-версии "ПУМБ online" и мобильном банкинге. В мобильном банкинге реализовано через жопу, там ничего нельзя понять.

Поддержка подумала, что мои замечания касается исходящего СЭП из ПУМБ и указала, что я могу все эти данные посмотреть в квитанции из раздела "История" категории "Оплата услуг". Для входящего СЭП там всё пусто. Сделал замечание по этому поводу и сказали, що могут сформировать выписку )

Это деградация!
Я подыму свои выписки за прошлый год и если там не будет информации об отправителе, то интересно какой ответ предоставят :D

Если хотите закрыть веб-версию, то стоит перетянуть в мобильную версию всё, что реализовано в веб.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4569
З нами з: 08.03.18
Подякував: 491 раз.
Подякували: 846 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 16:03

Re: ПУМБ

  Howl написав:стоит перетянуть в мобильную версию всё, что реализовано в веб.
100500 поддерживаю. Нужна не ота выписка-отписка, шо намалювали в апликухе, а хотя бы ото, шо рисуется в Списке Операций в вэб-ИБ: время операции, дата проводки по счету, Описание, остаток и.. с возможностью произвольно менять период ну хотя бы в пределах полгода.
По рассрочкам хочу видеть в апликухе инфу, шо есть в вэб-ИБ.
По карте хочу видеть инфу статусе карты: доставлена в отд-и или как.
Куда-то пропало управление лимитами
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2749
З нами з: 05.05.21
Подякував: 164 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
1
5
  #<1 ... 197198199200
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: KVV, ramaz і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.