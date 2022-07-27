PUMB написав:Перелік документів формується індивідуально.
Черговий інноваційний підхід до обслуговування. Є такі клієнти для яких жодні документи не беруться до розгляду? Чи може у якийсь момент коло таких клієнтів розширитися до усіх наявних?
Якщо клієнтом не буде перевищено ліміт на внесення, то будь-які документальні підтвердження походження коштів не потрібні. Користування рахунками буде не обмеженим.
Шикарный подход. Но вы не останавливаетесь - идите дальше в логике своих мыслей. К примеру можете еще написать такие варианты: 1. Якщо клієнтом не буде внесено ніяких коштів на рахунок, то будь-які документальні підтвердження походження коштів не потрібні. Користування рахунками буде не обмеженим. 2. Якщо громадянин України не стане клієнтом банком ПУМБ, то будь-які документальні підтвердження походження коштів не потрібні. ... Ну и в том же духе можно еще много понавыдумывать ситуаций коли "будь-які документальні підтвердження походження коштів не потрібні. Користування рахунками буде не обмеженим."
PUMB, у вас ужасная поддержка через электронную почту!
В 15:48 на почту отправил пожелания касательно развития мобильного приложения (тема письма "Стисла інформація по операціях"). В сообщении расписал проблему и привел скрины отображения входящего СЭП в веб-версии "ПУМБ online" и мобильном банкинге. В мобильном банкинге реализовано через жопу, там ничего нельзя понять.
Поддержка подумала, что мои замечания касается исходящего СЭП из ПУМБ и указала, что я могу все эти данные посмотреть в квитанции из раздела "История" категории "Оплата услуг". Для входящего СЭП там всё пусто. Сделал замечание по этому поводу и сказали, що могут сформировать выписку )
Это деградация! Я подыму свои выписки за прошлый год и если там не будет информации об отправителе, то интересно какой ответ предоставят
Если хотите закрыть веб-версию, то стоит перетянуть в мобильную версию всё, что реализовано в веб.
Howl написав:стоит перетянуть в мобильную версию всё, что реализовано в веб.
100500 поддерживаю. Нужна не ота выписка-отписка, шо намалювали в апликухе, а хотя бы ото, шо рисуется в Списке Операций в вэб-ИБ: время операции, дата проводки по счету, Описание, остаток и.. с возможностью произвольно менять период ну хотя бы в пределах полгода. По рассрочкам хочу видеть в апликухе инфу, шо есть в вэб-ИБ. По карте хочу видеть инфу статусе карты: доставлена в отд-и или как. Куда-то пропало управление лимитами
mogicanin1986 написав:Пумб окончательно решил добить веб версию, с 15 августа большинство операций там станет недоступным(
Після відключення у веб-версії функціоналу платежів, переказів та оплати послуг, веб-версія ПУМБ Online буде функціонувати для активних користувачів як майданчик для перегляду деталей по своїх продуктах та здійснення сервісних операцій. У веб-версії залишиться можливість: - переглядати інформацію по своїх продуктах; - переглядати історію платежів та формувати виписку і квитанції; - блокувати/розблоковувати картки; - дозволяти/забороняти оплату в інтернеті; - встановлювати ліміти; - отримувати повідомлення від Банку; - здійснювати персональні налаштування тощо. Але вже зараз ми пропонуємо Вам мобільний застосунок ПУМБ Online як більш зручну альтернативу, яка буде постійно оновлюватися та покращуватися.
PUMB написав:Але вже зараз ми пропонуємо Вам мобільний застосунок ПУМБ Online як
пародію на інструмент для взаємодії з банком, де немає: -можливості у ПОВНОМУ обсязі переглянути інформацію за своїми продуктами; -детально переглянути історію платежів та сформувати виписку; -замовити картку; -розпочати діалог з оператором.
PUMB написав:Але вже зараз ми пропонуємо Вам мобільний застосунок ПУМБ Online як
пародію на інструмент для взаємодії з банком, де немає: -можливості у ПОВНОМУ обсязі переглянути інформацію за своїми продуктами; -детально переглянути історію платежів та сформувати виписку; -замовити картку; -розпочати діалог з оператором.
Замовити нову чи додаткову картку Ви можете на головній сторінці додатку. А натиснувши на "Більше", Ви можете вибрати "Написати у чат" для того, щоб написати на підтримку через телеграми чи вайбер, або ж "Подзвонити", щоб зв'язатися з ГЛ. Хочемо відмітити, що робота над додатком продовжується, і в кожному оновленні додається новий функціонал та можливості. Крім того, у веб-версія ПУМБ Online можливість переглядати повну інформацію по своїх продуктах, історію платежів та формувати виписку і квитанції не була відключена.