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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 197198199200

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.1 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:21

  PUMB написав:
  klug написав:
  PUMB написав:Перелік документів формується індивідуально.

Черговий інноваційний підхід до обслуговування. Є такі клієнти для яких жодні документи не беруться до розгляду? Чи може у якийсь момент коло таких клієнтів розширитися до усіх наявних?

Якщо клієнтом не буде перевищено ліміт на внесення, то будь-які документальні підтвердження походження коштів не потрібні. Користування рахунками буде не обмеженим.

Шикарный подход. Но вы не останавливаетесь - идите дальше в логике своих мыслей. К примеру можете еще написать такие варианты:
1. Якщо клієнтом не буде внесено ніяких коштів на рахунок, то будь-які документальні підтвердження походження коштів не потрібні. Користування рахунками буде не обмеженим.
2. Якщо громадянин України не стане клієнтом банком ПУМБ, то будь-які документальні підтвердження походження коштів не потрібні.
...
Ну и в том же духе можно еще много понавыдумывать ситуаций коли "будь-які документальні підтвердження походження коштів не потрібні. Користування рахунками буде не обмеженим."
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:33

Re: ПУМБ

  WallNutPen написав:Шикарный подход.

ну даа
Кстати подслушано надцать лет в кассе ПУМБа:
- вам нужно предоставлять паспорт при снятии денег с карты
- не нужно, если вы не будете снимать деньги
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 15:53

Re: ПУМБ

PUMB, у вас ужасная поддержка через электронную почту!

В 15:48 на почту отправил пожелания касательно развития мобильного приложения (тема письма "Стисла інформація по операціях"). В сообщении расписал проблему и привел скрины отображения входящего СЭП в веб-версии "ПУМБ online" и мобильном банкинге. В мобильном банкинге реализовано через жопу, там ничего нельзя понять.

Поддержка подумала, что мои замечания касается исходящего СЭП из ПУМБ и указала, что я могу все эти данные посмотреть в квитанции из раздела "История" категории "Оплата услуг". Для входящего СЭП там всё пусто. Сделал замечание по этому поводу и сказали, що могут сформировать выписку )

Это деградация!
Я подыму свои выписки за прошлый год и если там не будет информации об отправителе, то интересно какой ответ предоставят :D

Если хотите закрыть веб-версию, то стоит перетянуть в мобильную версию всё, что реализовано в веб.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 16:03

Re: ПУМБ

  Howl написав:стоит перетянуть в мобильную версию всё, что реализовано в веб.
100500 поддерживаю. Нужна не ота выписка-отписка, шо намалювали в апликухе, а хотя бы ото, шо рисуется в Списке Операций в вэб-ИБ: время операции, дата проводки по счету, Описание, остаток и.. с возможностью произвольно менять период ну хотя бы в пределах полгода.
По рассрочкам хочу видеть в апликухе инфу, шо есть в вэб-ИБ.
По карте хочу видеть инфу статусе карты: доставлена в отд-и или как.
Куда-то пропало управление лимитами
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 19:28

веб версия

Пумб окончательно решил добить веб версию, с 15 августа большинство операций там станет недоступным(
mogicanin1986
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 10:26

  mogicanin1986 написав:Пумб окончательно решил добить веб версию, с 15 августа большинство операций там станет недоступным(

Після відключення у веб-версії функціоналу платежів, переказів та оплати послуг, веб-версія ПУМБ Online буде функціонувати для активних користувачів як майданчик для перегляду деталей по своїх продуктах та здійснення сервісних операцій.
У веб-версії залишиться можливість:
- переглядати інформацію по своїх продуктах;
- переглядати історію платежів та формувати виписку і квитанції;
- блокувати/розблоковувати картки;
- дозволяти/забороняти оплату в інтернеті;
- встановлювати ліміти;
- отримувати повідомлення від Банку;
- здійснювати персональні налаштування тощо.
Але вже зараз ми пропонуємо Вам мобільний застосунок ПУМБ Online як більш зручну альтернативу, яка буде постійно оновлюватися та покращуватися.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 11:42

  PUMB написав:Але вже зараз ми пропонуємо Вам мобільний застосунок ПУМБ Online як

пародію на інструмент для взаємодії з банком, де немає:
-можливості у ПОВНОМУ обсязі переглянути інформацію за своїми продуктами;
-детально переглянути історію платежів та сформувати виписку;
-замовити картку;
-розпочати діалог з оператором.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 12:21

  klug написав:
  PUMB написав:Але вже зараз ми пропонуємо Вам мобільний застосунок ПУМБ Online як

пародію на інструмент для взаємодії з банком, де немає:
-можливості у ПОВНОМУ обсязі переглянути інформацію за своїми продуктами;
-детально переглянути історію платежів та сформувати виписку;
-замовити картку;
-розпочати діалог з оператором.

Замовити нову чи додаткову картку Ви можете на головній сторінці додатку. А натиснувши на "Більше", Ви можете вибрати "Написати у чат" для того, щоб написати на підтримку через телеграми чи вайбер, або ж "Подзвонити", щоб зв'язатися з ГЛ.
Хочемо відмітити, що робота над додатком продовжується, і в кожному оновленні додається новий функціонал та можливості.
Крім того, у веб-версія ПУМБ Online можливість переглядати повну інформацію по своїх продуктах, історію платежів та формувати виписку і квитанції не була відключена.
PUMB
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