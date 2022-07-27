А узгодження з СБУ потрібно?cohan написав:
писля надання документив для финмону, ришення по кожному окремо
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Додано: Сер 27 лип, 2022 13:01
А узгодження з СБУ потрібно?
Додано: Сер 27 лип, 2022 13:28
PUMB Подскажите, пожалуйста, как можно получить квитанцию об оплате коммунальных услуг через приложение банка?
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