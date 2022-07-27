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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лип, 2022 13:01
cohan написав: Bosstone написав: PUMB написав:
Крім того, у веб-версія ПУМБ Online можливість переглядати повну інформацію по своїх продуктах, історію платежів та формувати виписку і квитанції не була відключена.
Чи планується повернення доступу до веб-версії тим, у кого його вже немає?
писля надання документив для финмону, ришення по кожному окремо
А узгодження з СБУ потрібно?
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Додано: Сер 27 лип, 2022 13:28
PUMB Подскажите, пожалуйста, как можно получить квитанцию об оплате коммунальных услуг через приложение банка?
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kolyuchy
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Додано: Сер 27 лип, 2022 13:56
Bosstone написав: PUMB написав:
Крім того, у веб-версія ПУМБ Online можливість переглядати повну інформацію по своїх продуктах, історію платежів та формувати виписку і квитанції не була відключена.
Чи планується повернення доступу до веб-версії тим, у кого його вже немає?
Ні, не планується.
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PUMB
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Додано: Сер 27 лип, 2022 14:05
kolyuchy написав:PUMB
Подскажите, пожалуйста, как можно получить квитанцию об оплате коммунальных услуг через приложение банка?
Вітаємо! Зайдіть на вкладку "Платежі" → "Оплата послуг" → історія (червона кнопка у правому верхньому кутку). Виберіть оплату, яка Вас цікавить, натисніть на неї. Після цього натисніть на червону кнопку "Відправити квитанцію" → введіть Вашу пошту → "Відправити".
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Додано: Сер 27 лип, 2022 14:09
PUMB чи планується відкритя долларових депозитів за гривню на 3 місяці? (50к)
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gonzo
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Додано: Сер 27 лип, 2022 14:15
gonzo написав:
PUMB чи планується відкритя долларових депозитів за гривню на 3 місяці? (50к)
Это вряд ли... Забирал сегодня налом "мегабанковские". Сотрудник банка на полном серьёзе предлагал оставить деньги в пумбе в гривне под 8% годовых. Якобы специальная акция для бывших вкладчиков Меги. Еле сдержался чтобы не разрыдаться от такой щедрости
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WallNutPen
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